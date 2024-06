10 Km Pog : 10 000 athlètes prêts à relever le défi des rues de Port-Gentil ce dimanche !

10 000 participants vont parcourir les rues de Port-Gentil ce dimanche 23 juin à l’occasion du 10 km Pog, auxquels s’ajouteront 1 500 enfants pour la course kids. Une compétition certifiée par la World Athletics, qui verra la participation de sprinteurs gabonais, ainsi que de onze Kényans et un Éthiopien.

Le 10 Km Pog, une compétition internationale, en est à sa 6e édition et introduit des innovations pour les catégories élite et kids. 10 000 participants sont attendus pour le 10 km Pog, et 1 500 enfants âgés de 6 à 16 ans pour la course kids. Le Kényan de 30 ans Peter Mwaniki, qui a terminé 3e au 10 km de Valence 2024 avec 26’59", 11e aux 10 000 mètres d’Eugene en 2024 avec 27’49"43, vainqueur du 10 km de Bangalore en 2024 avec 28’14", et 10e au semi-marathon de Barcelone il y a quatre ans avec 60’53", devra poser ses crampons avec précision et fermeté sur le bitume de Port-Gentil.

Photo de famille

Il devra également surveiller son frère-rival Isaac Kipkemboi, 24 ans, qui détient un record de 27’29". Kipkemboi a terminé 10e au 10 km de Prague en 2022 avec 27’29", 10e au 10 km de Valence l’année dernière avec 27’34", et vainqueur du 10 km de Durban il y a deux ans avec 27’37". Il s’est également classé 6e au semi-marathon de Copenhague en 2023 avec 59’54". « Je vais faire de mon mieux pour obtenir de bons résultats », espère Peter Mwaniki.

Pour cette 6e édition du 10 Km Pog, six athlètes kényans masculins sont venus démontrer leur présence constante aux marathons continentaux. Parmi eux, Geoffrey Kipchumba, 24 ans, recordman du 10 km de Paderborn en 2023 avec 27’51", vainqueur du semi-marathon de Malaga en 2023 avec 59’13", et 2e au semi-marathon de Prague en 2024 avec 60’01". La gente féminine est également bien représentée avec six sprinteuses kényanes, et une Éthiopienne, Yami Dera Dida.

Quelques athlètes gabonais

Parmi les amateurs, les représentants gabonais seront bien présents, notamment Jessy Mouele Kodo. Absent l’année dernière, ce sportif militaire gabonais veut briser le signe indien. « L’année dernière, je n’ai pas pu participer à cause d’une gêne. Tous les dirigeants font de leur mieux pour que je sois présent, et je suis là pour représenter le pays et l’école nationale de police pour laquelle je suis à l’école d’officiers. On va se battre et tenter de faire mieux », espère Jessy Mouele Kodo.

Cette course certifiée par la World Athletics débutera au lycée Joseph Ambourouet Avaro (LJAA). 10 000 coureurs sont attendus pour le 10 km, et 1 500 sprinteurs pour le 4 km kids. « Je suis motivée et c’est ma deuxième édition ici à Port-Gentil. Je me dis que je suis la meilleure Gabonaise sur le tournoi. Seulement, associer travail et entraînement est dur. Je ne sais pas si je vais améliorer mon record, mais dans ma tête, c’est soit caler mon temps, soit faire mieux », envisage Chancia Mombale.