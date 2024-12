Pourquoi les sextoys sont-ils devenus aussi populaires ?

Ces dernières années, les sextoys se sont démocratisés et sont devenus particulièrement populaires. Le temps où les masturbateurs s’achetaient dans de petites boutiques sombres sans devanture est révolu. Désormais, ils trônent fièrement dans une multitude de magasins, mais ils sont aussi disponibles facilement en ligne. De ce fait, les clients ont plus facilement accès à ce type de produits qui était jusqu’à présent un sujet presque tabou pour beaucoup. Mais quelles sont les raisons de ce gain de popularité ? Découvrez dans cet article pourquoi ces jouets pour adultes font dorénavant fureur.

Une interprétation nouvelle de la sexualité

Les jouets pour adultes innovent les rapports sexuels en les rendant plus agréables. Qu’ils soient utilisés dans le cadre de son propre plaisir ou celui de son partenaire, ils permettent à beaucoup de femmes de connaître la jouissance, un point qui était jusqu’à présent assez délaissé. Ils aident également à briser une certaine routine et à pimenter les relations de couple qui souhaitent explorer davantage leur intimité.

Un encouragement à aimer son corps

Explorer les sensations intimes à l’aide de jouets sexuels permet aussi de découvrir son propre corps, ses préférences et surtout son plaisir. Effectivement, suivant les modèles, ils peuvent stimuler de très nombreuses zones érogènes. On dit souvent qu’il faut goûter un aliment pour savoir si celui-ci nous plaît. Et bien, il s’agit de la même chose avec les sextoys ! Les jouets sexuels permettent aussi de se sentir plus en confiance au sein de la chambre à coucher. Ils aident non seulement votre partenaire à éprouver du plaisir, mais ils éliminent aussi toute gêne que quelqu’un peut ressentir lors d’un rapport sexuel, par rapport à son apparence ou à ses compétences.

Les récentes pandémies

Ces dernières années, les confinements ont fait que beaucoup de personnes se sont retrouvées contraintes de rester seules chez elles avec ou sans partenaire. Les restaurants et les bars étaient fermés et de ce fait, il était presque impossible de faire des rencontres. Si vous étiez en couple, les distractions étaient aussi limitées puisqu’il n’était plus possible de faire un grand nombre d’activités. Le marché du bien-être sexuel était alors rapidement en plein essor et les commandes en ligne se sont rapidement multipliées pendant cette période.

Une utilisation facile

L’une des principales raisons de leur achat est leur facilité d’utilisation. Ils sont disponibles sous forme de tailles et de formes différentes qui font que chacun y trouve son bonheur. Bien que certains puissent être connectés à un smartphone ou posséder des réglages qui nécessitent une certaine attention, il existe des sextoys munis d’un bouton unique d’utilisation.

Des bijoux technologiques

En plus d’être conçu pour donner du plaisir, le design des sextoys évolue et il est aussi de plus en plus élaboré pour plaire visuellement aux acheteurs. Certains peuvent également être contrôlés à distance, ce qui est intéressant pour les relations à longue distance. Des applications permettent également au partenaire et à la personne qui l’utilise de gérer le niveau de vibration et leur rythme. Ces innovations garantissent donc une interaction plus fluide, mais aussi des sensations plus naturelles et intuitives qui procurent des expériences toujours plus immersives et personnalisées.