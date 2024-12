Port-Gentil : Deux automobilistes dans un état critique après une violente collision matinale

Un grave accident s’est produit samedi matin à Port-Gentil, en pleine place de l’Indépendance, laissant deux automobilistes dans un état critique. Un pick-up Mitsubishi et un taxi Toyota sont entrés en collision à vive allure, provoquant des dégâts considérables et paralysant la circulation sur cet axe très fréquenté.

Les faits se sont déroulés hier aux alentours de 6 heures. Selon les premiers témoignages, l’un des véhicules aurait quitté sa voie pour heurter l’autre sur le flanc gauche. Les pompiers, arrivés rapidement sur les lieux, ont estimé la vitesse des deux véhicules à 90 km/h au moment de l’impact. La violence du choc a détruit l’avant des deux voitures, jonchant la chaussée de débris métalliques.

L’état du pick-up

Les conducteurs, âgés de 30 et 40 ans, ont été immédiatement transférés dans une structure sanitaire de Port-Gentil. Leur état critique n’a pas encore permis leur audition par les enquêteurs. Selon les témoins, des comportements imprudents, marqués par des zigzags sur la route, combinés à une pluie diluvienne, auraient contribué à cet accident.

Ce qui reste du taxi

Durant près de deux heures, la circulation a été coupée pour permettre aux autorités de dégager les épaves et de sécuriser les lieux. Cet accident relance les inquiétudes sur les excès de vitesse et l’indiscipline des automobilistes dans la capitale économique. Alors que l’enquête suit son cours, cet énième accident rappelle l’urgence de renforcer les contrôles routiers et d’instaurer des mesures strictes pour prévenir de tels drames.