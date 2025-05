Le Gabon va se doter d’une centrale d’achat de produits pour lutter contre la vie chère

Dans un contexte économique marqué par des défis persistants liés au coût de la vie, le Gabon a dévoilé ce vendredi la mise en place d’une centrale d’achat des produits de première nécessité. Cette initiative, dévoilée lors du Conseil des Ministres du 30 mai 2025, représente une étape cruciale dans les efforts du gouvernement pour lutter contre la vie chère et améliorer le pouvoir d’achat des ménages gabonais.

Objectifs de la centrale d’achat

La centrale d’achat a pour mission principale d’approvisionner le marché national en produits essentiels à des prix maîtrisés. En stabilisant les coûts et en réduisant la spéculation, cette structure publique vise à assurer une distribution équitable des produits sur l’ensemble du territoire gabonais. Parmi ses objectifs clés, on trouve :

Stabilisation des prix : En achetant en gros et en négociant directement avec les producteurs et les fournisseurs, la centrale d’achat pourra offrir des produits à des prix plus bas et plus stables, réduisant ainsi les fluctuations du marché qui affectent souvent les consommateurs.

Lutte contre la spéculation : En régulant l’approvisionnement et la distribution des produits de première nécessité, la centrale d’achat vise à éliminer les pratiques spéculatives qui contribuent à l’augmentation artificielle des prix.

Distribution équitable : La centrale d’achat s’efforcera de garantir que les produits essentiels sont disponibles dans toutes les régions du pays, y compris les zones rurales et éloignées, où l’accès à ces produits peut être limité.

Constitution de stocks stratégiques : En constituant des réserves de produits essentiels, la centrale d’achat pourra mieux répondre aux besoins de la population en cas de pénuries ou de crises, assurant ainsi une plus grande résilience nationale face aux aléas économiques et environnementaux.

Mise en œuvre et calendrier

Le gouvernement gabonais a instruit les ministres en charge de l’Économie et du Commerce de présenter un plan opérationnel détaillé dans un délai de 45 jours. Ce plan devra inclure les modalités de fonctionnement de la centrale d’achat, les mécanismes de fixation des prix, les stratégies de distribution, et les mesures de soutien financier nécessaires pour assurer son lancement et sa pérennité.

Aspect Description Objectif Principal Améliorer le pouvoir d’achat des ménages gabonais en stabilisant les prix des produits de première nécessité. Missions Clés Approvisionner le marché national en produits essentiels à des prix maîtrisés, réduire la spéculation, assurer une distribution équitable, et constituer des stocks stratégiques. Stabilisation des Prix Achat en gros et négociation directe avec les producteurs et fournisseurs pour offrir des prix plus bas et stables. Lutte contre la Spéculation Régulation de l’approvisionnement et de la distribution pour éliminer les pratiques spéculatives. Distribution Équitable Garantir l’accès aux produits essentiels dans toutes les régions, y compris les zones rurales et éloignées. Constitution de Stocks Stratégiques Créer des réserves pour répondre aux besoins en cas de pénuries ou de crises. Mise en Œuvre Présentation d’un plan opérationnel détaillé sous 45 jours par les ministres de l’Économie et du Commerce. Impact Attendu Réduction des dépenses quotidiennes des ménages, stimulation de l’activité économique locale, création d’emplois dans la logistique et la distribution. Bénéfices Sociaux Réduction des inégalités économiques et promotion de la cohésion sociale grâce à un accès équitable aux produits essentiels.

La création de la centrale d’achat est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’économie gabonaise et le bien-être des citoyens. En réduisant le coût des produits de première nécessité, cette initiative devrait permettre aux ménages de réaliser des économies substantielles sur leurs dépenses quotidiennes, améliorant ainsi leur pouvoir d’achat et leur qualité de vie.

Impact attendu

De plus, en stabilisant les prix et en assurant une distribution équitable des produits, la centrale d’achat contribuera à réduire les inégalités économiques et à promouvoir la cohésion sociale. Elle pourrait également stimuler l’activité économique en soutenant les producteurs locaux et en créant des emplois dans les secteurs de la logistique et de la distribution.

La mise en place d’une centrale d’achat des produits de première nécessité est une initiative ambitieuse et nécessaire pour lutter contre la vie chère au Gabon. En s’attaquant aux racines du problème, à savoir la spéculation, les fluctuations des prix et les inégalités d’accès aux produits essentiels, le gouvernement gabonais démontre sa volonté de mettre en œuvre des solutions concrètes pour améliorer le quotidien de ses citoyens.

Si cette initiative est mise en œuvre avec rigueur et transparence, elle pourrait marquer un tournant décisif dans la lutte contre la vie chère et contribuer à bâtir une économie plus juste et plus résiliente pour tous les Gabonais.