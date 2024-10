Ngadi : Plusieurs maisons réduites en cendres, des familles gabonaises sinistrées

Plusieurs maisons et biens matériels des habitants ont été détruits par un incendie survenu le dimanche 20 octobre, dans le quartier Ngadi, 1er arrondissement de Port-Gentil en plein cœur de la capitale économique gabonaise. Aucun décès n’a été signalé, mais les dégâts matériels sont considérables.

C’est vers 17 heures que les pompiers ont reçu l’alerte concernant un incendie dans une habitation de la ville de sable. À leur arrivée sur place, la maison, comptant plus de cinq chambres, était déjà dévorée par les flammes. Le feu, attisé par le vent, s’est rapidement propagé dans ce quartier populaire de la cité pétrolière, où les habitations sont très proches les unes des autres.

L’ampleur des dégâts

L’électricité a été coupée dans la rue concernée et dans les rues adjacentes, alors que les flammes provoquaient panique et psychose, se propageant de maison en maison. « On n’a rien vu venir ! Tout d’un coup, j’ai entendu mes voisins crier : "venez, oh feu". Le temps de sortir, les flammes avaient déjà englouti une bonne partie de la maison, prise en otage par le feu. C’est triste en ce début d’année scolaire. Où iront les enfants qui étudient ? », se lamente Caroline Koumba.

D’après un témoin, la scène était désolante. Alertés par les cris et la fumée s’échappant des maisons, les habitants du quartier ont tenté, en vain, d’éteindre les flammes avec des seaux d’eau. Malheureusement, leurs efforts n’ont pas suffi à maîtriser l’incendie, qui a ravagé une grande partie des habitations. « Nos efforts n’ont servi à rien. Il faut dire que la maison, construite en planches et vétuste, a favorisé la propagation des flammes. Je pense qu’environ une dizaine de maisons ont été brûlées », déclare Flora Laure Mendome.

Une vue des lieux

Les pompiers ont alors procédé à une intervention massive dans le quartier de Ngadi, ce qui, selon des témoins, a permis d’éviter que le feu ne se propage à d’autres habitations. Heureusement, aucune perte humaine n’a été enregistrée, bien que les dégâts matériels soient importants. « Ils ont tout perdu, rien n’a été récupéré. Leurs documents administratifs, équipements électroménagers, vêtements, tout est parti en fumée », explique en larmes Frida Moutsinga.

Les causes de cet incendie ne sont pas encore connues. Une enquête est en cours pour en déterminer l’origine et établir les responsabilités. Ce drame rappelle l’importance du respect des normes de sécurité et de la prudence dans l’utilisation du feu. Il met aussi en lumière les défis auxquels font face les populations vivant dans des quartiers précaires, souvent plus exposés aux risques d’incendie, ainsi que l’absence de bouches d’incendie dans ces zones délaissées. Il devient urgent de renforcer les mesures de prévention pour éviter de tels drames à l’avenir.

Les bons réflexes :

Une cigarette mal éteinte, une bougie laissée sans surveillance, ou un feu décoratif peuvent être à l’origine d’incendies. Soyez donc toujours prudent lorsque vous allumez des bougies ou fumez à l’intérieur. Assurez-vous qu’elles sont complètement éteintes avant de vous coucher et évitez de les placer à proximité de matériaux inflammables.