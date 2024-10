Calendrier académique 2024-2025 de l’INJS : les étudiants admis invités à se préparer

Le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts a dévoilé ce mercredi, le calendrier de l’année académique 2024-2025 pour les étudiants admis à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS). Selon le communiqué du 2 octobre, les visites médicales sont prévues du 7 au 12 octobre 2024, suivies des inscriptions administratives du 14 au 19 octobre.

Le ministère précise également que « le premier semestre débutera officiellement le 28 octobre 2024 et s’achèvera le 22 février 2025 ». Le second semestre débutera le 3 mars 2025 et prendra fin le 12 juillet 2025. À cet effet, le ministère invite les étudiants concernés à accomplir les formalités requises. « Les étudiants se trouvant encore à l’intérieur du pays sont invités à se rapprocher de Libreville pour les formalités relatives au début des cours », souligne le communiqué.

Pour plus de renseignements, le ministère conseille de « se rapprocher de la Direction de l’INJS » afin de compléter les démarches administratives.