L’autorégulation des médias à l’ère du numérique, un défi pour les journalistes et les rédactions

Le séminaire de renforcement des capacités des journalistes, organisé à Mouila, chef-lieu de la province de la Ngounié, a placé au cœur de ses débats un thème d’actualité : « Les médias traditionnels face au développement des médias numériques et sociaux : le journalisme, les réseaux et les fake news » . Ce panel vise à accompagner la transition des médias classiques vers les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), un véritable levier économique à exploiter.

Les médias traditionnels, tels que la télévision, la radio et la presse écrite, sont confrontés à des changements profonds liés à l'essor du numérique et du big data. Ces mutations représentent à la fois des opportunités de croissance, mais aussi des transformations majeures en termes de pratiques journalistiques et de modèle économique. Photo de famille Au cours de cette séance, les participants ont été sensibilisés aux défis que le numérique impose au métier de journaliste, avec des enjeux tels que le journalisme de solution, le fact-checking ou encore le data-journalisme. Les réseaux sociaux, omniprésents, ont également été au centre des discussions, notamment les défis qu'ils posent aux professionnels de l'information. Selon Boursier Tchimbinda, conférencier invité, « il est crucial que les 160 médias en ligne au Gabon respectent les protocoles des rédactions et les règles journalistiques ». Il a également souligné la nécessité de réguler les réseaux sociaux en partenariat avec des géants du web comme Google et Facebook, pour freiner la propagation de fausses informations en ligne. L'un des constats majeurs du panel est que de nombreux médias traditionnels qui tentent de migrer vers le numérique peinent à réaliser une transition adaptée. « On ne peut pas simplement transposer la presse écrite en ligne sans prendre en compte les spécificités des audiences digitales », a-t-il ajouté. Ce qui est en jeu, c'est l'adaptation des structures médiatiques aux nouveaux modèles économiques engendrés par le numérique : abonnements, revenus publicitaires, coûts de production réduits, mais aussi l'accès continu et instantané à l'information. Le flux d'information, désormais multicanal (streaming, podcasts, vidéos, applications), oblige les médias traditionnels à repenser leurs méthodes et à diversifier leurs formats. Le numérique offre des avantages indéniables, notamment la gratuité, l'accessibilité et l'instantanéité des contenus. Cependant, cette transition nécessite des ressources humaines et technologiques adaptées pour assurer un journalisme de qualité. En conclusion, ce séminaire a permis de lever le voile sur les avantages qu'offre le numérique, tout en incitant les rédactions à innover. Le journalisme gabonais se doit de s'adapter à ces transformations, afin de mieux répondre aux attentes de son public et de profiter pleinement des opportunités qu'offre l'économie numérique.