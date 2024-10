Referendum constitutionnel au Gabon : la campagne électorale ouverte dès le 6 novembre

On en sait désormais un peu plus sur le calendrier électoral du référendum constitutionnel du 16 novembre. Le ministère de l’Intérieur a enfin publié ce lundi 21 octobre les quatre décrets annoncés lors du conseil des ministres du 17 octobre, auxquels se sont ajoutés deux autres. Outre les bulletins de vote ramenés de trois à deux et l’abandon de la couleur blanche, la campagne électorale ne sera ouverte que durant neuf jours à compter du 6 novembre.

Alors que la version finale de la constitution gabonaise élaborée par les autorités de la transition n’a été officiellement rendue publique qu’hier après-midi, le ministère de l’Intérieur a enfin publié au Journal Officiel les désormais six décrets encadrant les opérations de vote qui attendent les Gabonais, y compris ceux de l’étranger, le 16 novembre. Selon le décret n°0410/PR/MIS du 21 octobre 2024 portant ouverture et clôture de la campagne électorale, "la campagne électorale pour le référendum constitutionnel de 2024 est ouverte le mercredi 6 novembre 2024 à zéro heure et close le vendredi 15 novembre 2024 à 24 heures" (article 2). Le décret n°0406/PR/MIS du 21 octobre 2024 fixant les modalités des bulletins de vote prévoit qu’il sera mis à "la disposition des électeurs deux bulletins de vote imprimés sur papier de couleurs différentes, dont l’un de couleur verte porte la réponse « OUI » et l’autre de couleur rouge la réponse « NON »" (article 2). Le décret n°0407/PR/MIS du 21 octobre 2024 portant convocation du référendum rappelle la date du 16 novembre et précise que "le ministère en charge de l’Intérieur assure la préparation et l’organisation des opérations référendaires". Un calendrier qui permettra ainsi aux acteurs du oui et du non de prendre ainsi position.