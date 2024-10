L’Ordre gabonais des architectes fait le pré-bilan des 3 années de la mandature Mauro

L’Ordre gabonais des architectes (OGA) a tenu une importante assemblée générale extraordinaire ce samedi 19 octobre 2024 à Libreville, avec pour objectif de faire le pré-bilan de la fin de l’exercice 2021-2024 et de lancer un appel à candidatures pour le renouvellement du Conseil de surveillance et d’orientation (CSO). Ce nouveau bureau devra accompagner les architectes gabonais dans les prochains défis de leur profession.

Le mandat du président sortant, Erichk Mauro, étant arrivé à son terme, cette assemblée a également été l’occasion de dresser un bilan des activités menées durant son mandat. Les architectes présents ont profité de l’événement pour exprimer leurs attentes, notamment leur volonté d’être pleinement inclus dans le processus de développement national.

Une vue des participants à cette AG

Malgré la rencontre avec le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema, qui avait promis une collaboration avec les architectes gabonais, nombre d’entre eux se disent déçus par l’absence de concrétisation de ces engagements. « Nous devons envisager de nouvelles perspectives après la séance de travail avec le Président, qui a permis de mettre en lumière le rôle essentiel de l’architecte dans la société », a expliqué Ovino Eric, membre de l’OGA. Il a également regretté une « cassure » dans la mise en œuvre des projets confiés aux architectes gabonais.

Le métier d’architecte, qui allie art et technique, est au cœur du développement urbain et infrastructurel du pays. Chargé par le maître d’ouvrage de concevoir des projets architecturaux, l’architecte définit, à travers des plans détaillés et des documents techniques, l’implantation des bâtiments, leur organisation, leur volume et les matériaux à utiliser. La reconnaissance et l’inclusion de ces professionnels dans les grands projets nationaux restent donc cruciales pour assurer un développement harmonieux et durable au Gabon.