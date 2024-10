Vatican : Le Pape François nomme 21 nouveaux cardinaux dont 3 francophones

Lors de l’Angélus de ce dimanche 6 octobre, le Pape François a annoncé qu’il élèverait 21 clercs de l’Église catholique romaine au rang de cardinal le 8 décembre, issus des cinq continents. Parmi eux, trois francophones : Mgr Jean-Paul Vesco, archevêque d’Alger, Mgr Ignace Bessi Dogbo, archevêque d’Abidjan, et Mgr Dominique Joseph Mathieu d’origine belge, archevêque de Téhéran. Ces nominations illustrent la volonté du Souverain pontife de représenter la diversité et l’universalité de l’Église.

Les nominations de Mgr Vesco et Mgr Bessi Dogbo renforcent la présence francophone au sein de l’Église, notamment en Afrique. Quant à Mgr Mathieu, son affectation à Téhéran est significative dans le contexte diplomatique actuel entre le Saint-Siège et l’Iran. Ce geste pourrait contribuer à renforcer le dialogue interreligieux et les relations entre les deux États.

Le Consistoire pour la création de ces nouveaux cardinaux aura lieu le 8 décembre. Voici la liste complète des futurs cardinaux :

Mgr Angelo Acerbi Mgr Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio (Lima, Pérou) Mgr Vicente Bokalic Iglic (Santiago del Estero, Argentine) Mgr Luis Gerardo Cabrera Herrera (Guayaquil, Équateur) Mgr Fernando Natalio Chomalí Garib (Santiago du Chili, Chili) Mgr Tarcisio Isao Kikuchi (Tokyo, Japon) Mgr Pablo Virgilio Siongco David (Kalookan, Philippines) Mgr Ladislav Nemet (Beograd-Smederevo, Serbie) Mgr Jaime Spengler (Porto Alegre, Brésil) Mgr Ignace Bessi Dogbo (Abidjan, Côte d’Ivoire) Mgr Jean-Paul Vesco (Alger, Algérie) Mgr Paskalis Bruno Syukur (Bogor, Indonésie) Mgr Dominique Joseph Mathieu (Téhéran, Iran) Mgr Roberto Repole (Turin, Italie) Mgr Baldassare Reina (diocèse de Rome, Italie) Mgr Francis Leo (Toronto, Canada) Mgr Rolandas Makrickas (Sainte-Marie-Majeure, Rome) Mgr Mykola Bychok (Melbourne, Australie) R.P. Timothy Peter Joseph Radcliffe (théologien) R.P. Fabio Baggio (développement humain intégral) Mgr George Jacob Koovakad (organisateur des voyages pontificaux)

Au terme de ce Consistoire, le Collège des cardinaux comptera 256 membres, dont 141 électeurs en cas de conclave.