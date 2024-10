Face à la controverse liée aux propos tenus par le sélectionneur des Panthères, Thierry Mouyouma, lors de sa conférence de presse après la victoire du Gabon sur le Lesotho, la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) a vite fait d’en assurer le service après-vente. Le coach avait utilisé le terme « sénateurs » pour désigner certains joueurs de l’équipe nationale paresseux, suscitant de vives réactions au sein du public et chez certaines autorités. Face à cette situation, la Fegafoot a publié un communiqué ce mardi pour tenter d’apaiser les tensions et de clarifier la position du sélectionneur.

« Il faut d’entrée souligner que l’usage de ce terme n’a aucune connotation politique », précise la fédération dans son communiqué. Pour elle, l’utilisation du terme "sénateurs" n’était en aucun cas une référence aux institutions gabonaises. Il s’agissait d’une expression courante dans le jargon sportif, employée pour qualifier des joueurs bénéficiant d’un statut privilégié sans pour autant se montrer à la hauteur des attentes.

« Ce terme désigne dans le jargon sportif, ces joueurs qui se contentent d’être convoqués en équipe nationale avec un statut privilégié sans fournir les efforts escomptés », a ajouté la Fegafoot pour justifier le choix de ce mot. Cependant, le ton utilisé lors de la conférence de presse a été mal perçu par une partie de l’opinion publique, certains y voyant un manque de respect envers les joueurs concernés. En réponse à ces critiques, la fédération a présenté ses excuses, reconnaissant que le terme pouvait prêter à confusion et blesser certaines sensibilités.

« Si son usage dans son contexte a heurté certaines autorités, la Fegafoot tient à s’excuser pour ce quiproquo », précise la note. Elle a ainsi insisté sur le fait que cette remarque n’était pas à prendre au premier degré et relevait d’une simple maladresse de langage. Cette controverse intervient à un moment charnière pour les Panthères du Gabon, alors que l’équipe est en pleine préparation pour ses prochaines échéances internationales. L’affaire des "sénateurs" a cependant jeté une ombre sur les relations entre le staff technique et une partie de l’opinion publique, ravivant le débat sur la gestion et la motivation des joueurs de l’équipe nationale.

Pour la Fegafoot, l’objectif est désormais de tourner la page et de concentrer les efforts sur la cohésion au sein de l’équipe. « Le terme employé de façon métaphorique plus pour insister sur le statut n’est pas à prendre au premier degré », a rappelé la fédération, tout en espérant que ce malentendu sera rapidement oublié et que les joueurs concernés se montreront à la hauteur des attentes, tant sur le plan sportif que comportemental.