Obsèques nationales d’Aaron Boupendza : le Gabon dit adieu à son fils prodige

Le Palais des Sports de Libreville a refusé du monde ce jeudi 29 mai pour la cérémonie d’obsèques nationale à la hauteur du parcours et de l’émotion suscitée par le décès d’Aaron Boupendza. La dépouille de l’ancien attaquant international gabonais disparu le 16 avril dernier en Chine, a été accueillie peu avant 10h par une foule nombreuse et silencieuse, composée de proches, de fans, de personnalités politiques, sportives et anonymes, tous venus saluer une dernière fois sa mémoire.

Portée par ses anciens coéquipiers en sélection nationale, la dépouille d’Aaron Boupendza a été déposée à l’intérieur du Palais des Sports dans une atmosphère chargée d’émotion. Dès les premières heures de la matinée, des centaines de Gabonais s’étaient rassemblés, les yeux embués, témoignant de l’amour que le pays portait à ce joueur hors norme. Officier à titre posthume dans l’ordre national du mérite Moment solennel de cette cérémonie, Aaron Boupendza a été élevé à titre posthume au rang d’Officier dans l’ordre national du mérite gabonais. La distinction a été remise par le Grand chancelier des ordres nationaux, le vice-amiral Yves Kéba Malékou. « En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons Officier à titre posthume dans l’ordre national du mérite gabonais », a-t-il déclaré devant l’assistance recueillie. Une vue de la dépouille avec ses pairs Peu après, le vice-président de la République, Séraphin Moundounga, ainsi que le vice-président du gouvernement, Hugues Alexandre Barro Chambrier, ont déposé des gerbes de fleurs au nom de l’État. Geste hautement symbolique qui marquait l’hommage de la Nation à l’un de ses meilleurs ambassadeurs sur les terrains de football. Des hommages poignants et unanimes Trois discours officiels ont été prononcés au cours de cette cérémonie. La ministre des Sports, Armande Longo-Moulengui, a salué un joueur « qui illuminait le jeu » et dont la passion pour le ballon rond « enflammait les stades comme les cœurs ». La vice-présidente de la Fédération gabonaise de football, Ida Clémence Ossey, a rappelé que Boupendza était « l’un des talents les plus purs de sa génération ». Le moment le plus émouvant est sans doute venu avec la lecture de l’oraison funèbre par un membre de sa famille, la voix nouée, les yeux humides. Un instant de communion nationale qui a arraché des larmes à plus d’un. Le monde du football mobilisé Les clubs gabonais ayant marqué la carrière d’Aaron Boupendza – CF Mounana, Mangasport, AO CMS – étaient également représentés, tout comme la Ligue nationale de football professionnel et plusieurs associations sportives. La présence de Florent Malouda, ex-international français, a ajouté une touche internationale à cette cérémonie déjà poignante. Une vue aérienne de la cérémonie Ses anciens coéquipiers, parmi lesquels André Poko, Axel Meye, Moucketou-Moussounda ou encore Shavy Babicka, tous vêtus de tee-shirts marqués « Panthères toujours », ont également pris part à l’hommage, dans un silence lourd de symboles. Un dernier voyage vers Avorbam À 14h30, la cérémonie a pris fin. Le cortège funèbre a quitté le Palais des Sports en direction du domicile familial du joueur, situé à Avorbam, dans la commune d’Akanda, pour la veillée mortuaire. L’inhumation, prévue ce vendredi 30 mai, se déroulera dans l’intimité familiale. L’entrée du Palais des sports avant le départ du corps En ce jour de recueillement, le Gabon a rendu à Aaron Boupendza un hommage à la mesure de son talent et de son impact. Il était plus qu’un joueur : un symbole, une fierté nationale. Parti trop tôt, il restera à jamais gravé dans la mémoire collective des Panthères et du peuple gabonais.