Un gabonais accuse sa mère de blocages mystiques avant d’incendier sa maison… lui à l’intérieur !

Sorcellerie ou maladie mentale ? Il y a des drames qui défient l’entendement. Celui survenu ces derniers jours à Lambaréné, dans le quartier La Marée , tient de l’insolite, du tragique et de l’inquiétant. Brice Evomo, quadragénaire désœuvré, sans emploi et visiblement au bord de la rupture mentale, a mis le feu à la maison de sa propre mère avant de s’y enfermer pour, selon ses dires, « en finir avec la vie ». En toile de fond : des accusations de sorcellerie délirantes et une relation mère-fils fracassée.

Selon les informations rapportées ce mardi par nos confrères de L’Union, le drame aurait débuté la veille, lorsque Brice Evomo s’est rendu chez sa mère, Yvonne Rabibinongo. Tourmenté, il lui confie entendre des voix. La mère, inquiète mais croyante, lui conseille de consulter un pasteur. Prières, imposition des mains, invocations… Rien n’y fait. L’homme s’enfonce dans ses démons. Le lendemain, les choses dégénèrent. Brice revient chez sa mère, la conversation tourne court, le ton monte. L’homme accuse sa génitrice d’avoir ruiné sa vie à coups de « marmite mystique », d’avoir étouffé l’avenir de ses enfants. Puis viennent les menaces. Craignant pour sa vie, Yvonne Rabibinongo quitte les lieux en silence. Quelques heures plus tard, la maison est en feu, et Brice à l’intérieur. C’est grâce au courage et à la réactivité des voisins que le pire est évité. Brice est extirpé des flammes, grièvement blessé, et conduit en soins intensifs. La scène, surréaliste, a choqué tout le quartier. Entre incompréhension, rumeurs d’envoûtement familial et dérive mentale, chacun y va de son commentaire. Entendue par les forces de l’ordre, la mère confie que son fils voulait l’atteindre, pensant qu’elle se trouvait dans la maison au moment de l’incendie. Le principal concerné, lui, parle de suicide pur et simple. La justice tranchera. En attendant, une chose est certaine : la folie, quand elle se mêle aux croyances profondes, peut embraser bien plus que des murs. Elle consume des liens, des familles… et parfois, des vies.