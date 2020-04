Coronavirus : le Gabon compte 108 cas, 7 guérisons et 1 patient Covid-19 s’évade de l’hôpital !

Le Gabon a passé ce vendredi, la barre de la centaine de personnes positives au Covid-19. Selon les autorités, le pays a enregistré 13 nouveaux cas et une guérison virologique. Ce qui porte le bilan à 108 cas positifs depuis le début de l’épidémie et 7 guérisons. Deux faits insolites ont émaillé cette journée, l’agression d’un médecin par une patiente Covid-19 en colère et la fuite d’un autre, de l’hôpital où il était interné.

La semaine actuelle promet de battre les records des précédentes en terme de cas recensés. Ce vendredi, ce sont 13 nouveaux cas qui ont été révélés positifs sur les quelques 450 prélèvements effectués hier. Le Gabon passe ce vendredi, le cap des 100 patients positifs au Covid-19. Il à noter que parmi ces 108 cas, deux patients sont toujours en réanimation depuis une semaine et les autres étant des guérisons cliniques, signe qu'ils se portent mieux, sans signe de la maladie. Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour il y a 44 minutes Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 2 060 927 134 354 511 019 Gabon 108 (+13) 1 7 (+1) Afrique 17 232 913 3 522 Europe 1 022 663 89 900 269 576 Cameroun 855 9 60 Centrafrique 11 0 0 Congo 117 5 2 Guinée équatoriale 51 0 3 RD Congo 267 18 9 Tchad 27 0 0 France 134 582 17 188 31 470 Etats-Unis 639 664 30 985 52 738 Chine 83 402 3 346 78 402 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries. Deux faits notables ont émaillé la journée, a révélé le porte-parole du comité de riposte : l’agression d’un médecin et la fuite d’un malade de l’hôpital. En effet, une patiente Covid-19 s’en serait pris à un médecin infectiologue qui pourrait désormais se retrouver infectée à son tour. L’autre cas insolite est la fuite d’un patient interné du CHU de Libreville. Il aurait pris la clé des champs et les autorités sanitaires ont alerté la police pour conduire à son arrestation pour un retour probable à l’hôpital. « Aussitôt informés de cette situation, nous avons saisi les autorités judiciaires pour qu’une enquête soit menée car ce patient met en danger la vie d’autrui », a estimé Guy Patrick Obiang Ndong lors du point de presse. Autorités sanitaires qui ont dévoilé l’identité de ce fugitif. Il s’agit du journaliste Luc William Levi qui se trouverait dans la nature. « Nous demandons à sa famille, à toutes les personnes qui le connaissent d’essayer de la contacter afin que ce dernier puisse se rendre à l’hôpital pour terminer sa prise en charge », a plaidé le porte-parole.