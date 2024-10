Women’s Basketball African League : Déjà deux lourdes défaites pour les gabonaises de NABA

L’équipe féminine de Nzeng-Ayong Basketball Association (NABA), qui représente le Gabon, a connu des débuts compliqués aux éliminatoires de la Women’s Basketball African League à Douala, au Cameroun. Lors des deux premières rencontres disputées les 28 et 29 octobre, les Gabonaises se sont inclinées lourdement face à des équipes camerounaises expérimentées, marquant un écart de niveau significatif avec leurs adversaires.

Pour leur entrée en lice, les Gabonaises ont affronté les Forces armées et police (FAP) du Cameroun, l’une des équipes les plus redoutables du tournoi. Malgré leur détermination, Macolombe Moussirou et ses coéquipières n’ont pas réussi à rivaliser, s’inclinant 32 à 95, soit un écart de 63 points. Le lendemain, face à l’équipe de Daniel Battiston, elles ont une nouvelle fois été largement dominées, perdant cette fois sur le score de 31 à 99, avec une différence de 68 points.

Le match difficile de NABA hier

Ces deux défaites marquées par des écarts significatifs scellent le sort des Gabonaises, désormais écartées de la qualification pour la phase finale qui se déroulera en décembre à Dakar, au Sénégal. Ces résultats soulignent un manque de préparation et d’expérience pour rivaliser avec les équipes phares de la compétition.

Le coach Richard espère toutefois que ses joueuses sauront rebondir et limiter les dégâts lors des deux prochains matchs, programmés les 30 et 31 octobre face aux équipes congolaises. L’objectif : conclure ce tournoi de qualification avec dignité et tirer des enseignements pour renforcer l’équipe et combler l’écart avec les grandes nations du basket africain.