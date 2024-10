Référendum du 16 novembre : les gabonais invités à vérifier leurs noms sur la liste électorale

En prélude au référendum constitutionnel du 16 novembre, le ministère de l’Intérieur a annoncé l’affichage de la liste électorale révisée en juin dernier. Selon un communiqué publié ce jeudi, les noms des électeurs pour ce scrutin crucial sont dès à présent consultables dans les mairies et préfectures du pays. Cet affichage se fera à l’étranger dans 15 pays de la diaspora.

C’est officiel, la liste électorale du référendum constitutionnel prévu le 16 novembre est déjà disponible. Les citoyens gabonais sont invités à se rendre dans les mairies et préfectures de leurs localités pour la consulter. Cette étape est cruciale pour garantir que tous les électeurs sont correctement inscrits et prêts à participer au scrutin.

« L’ensemble des électeurs est informé que la liste électorale est affichée et consultable dans les mairies et préfectures à compter du jeudi 31 octobre 2024, conformément aux dispositions combinées des articles 8 nouveau, 37 et suivants de la loi n° 07/96 du 12 mars 1996, portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée », précise le communiqué du ministère.

Pour les gabonais de l’étranger, le ministère annonce que la liste électorale sera également disponible dans les missions diplomatiques et consulaires. « En ce qui concerne les Missions diplomatiques et Consulaires, l’affichage commencera dans les prochains jours », ajoute le communiqué, soulignant l’importance de la participation citoyenne à cet événement.

Dans les jours à venir, les cartes d’électeur seront également distribuées, précise le communiqué sans avancer de date. Ce référendum, prévu dans le cadre de la transition politique, est présenté par les autorités comme un acte majeur pour l’avenir du pays. Sous le slogan « Référendum 2024, je suis concerné(e) #JEVOTE », le ministère appelle les Gabonais à se mobiliser massivement pour ce rendez-vous électoral.