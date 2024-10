Port-Gentil : Deux taxis entrent en collision, grosse frayeur pour les passagers

Un grave accident de la route s’est produit le mercredi 30 octobre au quartier Matanda, dans le 4e arrondissement de Port-Gentil, causant d’importants dégâts matériels. Heureusement, aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, malgré la violence de la collision. Cet incident met en lumière les dangers liés à la consommation d’alcool au volant, à l’excès de vitesse, et aux défaillances mécaniques.

Les fortes pluies qui s’abattent actuellement sur la capitale économique rendent les routes glissantes et augmentent les risques d’accidents. Alors que la saison des pluies bat son plein, les conducteurs semblent pourtant ignorer les précautions nécessaires, augmentant ainsi les cas d’accidents sur la chaussée. Aux alentours de 18h, deux taxis de marque Carina 2, transportant cinq passagers, sont entrés en collision frontale près de la boulangerie située dans la zone "rentrée PG1".

Une vue de l’un des véhicules accidentés

« J’ai eu peur ! De ma vie, je n’avais jamais ressenti une telle frayeur. L’impact frontal entre les deux véhicules m’a assourdie au point que je n’entendais plus rien », confie Fabiola Moundounga, témoin de l’accident. Selon les premiers témoignages, l’un des véhicules roulait à vive allure sur l’axe PG1-Forasol et a percuté violemment un autre taxi lors d’une manœuvre de dépassement imprudente. La violence de l’impact a choqué les passagers, dont trois femmes, qui se trouvaient à bord des deux véhicules. Linda Mendoume, une passagère, relate : « J’avais bien prévenu le chauffeur de ralentir depuis la nouvelle route. Il m’a répondu de ne pas m’inquiéter et qu’il maîtrisait parfaitement la route. Pourtant, sa conduite rapide me faisait paniquer. »

Les premières constatations de l’enquête indiquent que l’un des conducteurs aurait consommé de l’alcool avant de prendre le volant. Les enquêteurs rapportent qu’il semblait dans un "état second", probablement sous l’effet de la bière. François Koumba, un autre témoin, déclare : « On sentait une odeur bizarre dans la voiture, comme celle de l’alcool. Je pense qu’il avait bu avant de prendre la route ». Outre l’alcool et la vitesse excessive, une défaillance du système de freinage aurait également contribué à cet accident. Selon les témoins, le conducteur d’un des véhicules aurait perdu le contrôle en raison d’un problème de freins, percutant frontalement l’autre taxi.

Cet incident souligne l’importance des visites techniques régulières et, en particulier, des vérifications des systèmes de freinage. Les autorités exhortent les conducteurs à prendre au sérieux l’entretien de leurs véhicules pour assurer la sécurité de tous. La consommation d’alcool au volant reste une problématique préoccupante, incitant les forces de l’ordre à rappeler les risques encourus par les automobilistes imprudents. Heureusement, cet accident n’a fait aucune victime mortelle, mais il reste un appel à la vigilance pour les conducteurs de la capitale économique.