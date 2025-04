Port-Gentil : Deux agents de Pétro Gabon victimes d’un grave accident de la route

Un dramatique accident de la circulation s’est produit ce dimanche 13 avril à Port-Gentil, faisant deux victimes, selon nos confrères d’Ogooué-Maritime Info (OMI). L’accident a impliqué un camion de la société Pétro Gabon, chargé de bouteilles de gaz butane, qui s’est renversé dans un virage menant au carrefour Cora Wood, non loin du nouveau port, dans la zone industrielle de la capitale économique.

D’après les premiers éléments recueillis, le poids lourd aurait dévié de sa trajectoire dans une descente, à proximité d’un pipeline, après avoir perdu le contrôle. En cause : l’indiscipline routière et le mauvais stationnement récurrent des transporteurs en commun dans cette zone très fréquentée. Le camion, en provenance du nouveau port et à destination du carrefour Léon Mba, a fini sa course en contrebas de la route, son contenu dispersé dans les environs.

Une autre vue du lieu de l’incident



L’impact a été d’une extrême violence. Le véhicule s’est renversé sur le toit, écrasant dans son choc les bouteilles de gaz qu’il transportait. Malgré le risque potentiel d’explosion, aucune détonation n’a été signalée. Deux agents de Pétro Gabon, vraisemblablement le chauffeur et son assistant, ont été grièvement blessés et transportés en urgence vers un établissement hospitalier.

L’accident a paralysé la circulation pendant plusieurs heures. Un bouchon de près de 4 kilomètres s’est formé, rendant la sortie du nouveau port impraticable. Les services de secours, rapidement mobilisés, ont sécurisé la zone et procédé à l’évacuation du véhicule accidenté. L’accès a été temporairement fermé pour limiter tout risque supplémentaire.

Les circonstances exactes de l’accident restent encore à déterminer. Une enquête a été ouverte pour établir les responsabilités. Ce nouvel accident remet en lumière les problèmes de sécurité routière à Port-Gentil, notamment dans les zones industrielles à forte densité de circulation.