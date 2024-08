Un trio de jeunes gabonais dont deux mineurs, jeté en prison pour avoir cambriolé une habitation

Les jeunes gabonais ont de bien curieuses manières d’occuper leurs vacances. Ce 13 août 2024, trois d’entre eux dont l’âge varie entre 16 et 18 ans ont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Port-Gentil, accusés de vol aggravé au domicile de leur voisine en déplacement. Les faits se sont déroulés au quartier Fort de l’Eau, dans le 1er arrondissement de la capitale économique gabonaise.

Un cambriolage rondement mené

Le principal inculpé, Jovano Allogho Ngoua, âgé de 16 ans, est accusé de vol aggravé en vertu des articles 292 et 295 du Code pénal. Selon ses déclarations, le jour du cambriolage, il avait surveillé la maison de la victime, une voisine qu’il avait précédemment aidée à aménager. Remarquant l’absence du véhicule de la victime, il a décidé de passer à l’action. Il a forcé la porte arrière, pénétré dans le domicile et dérobé divers objets, notamment des vestes, des parfums, des chaussures, des babouches, une télévision, et d’autres effets personnels.

Le butin de ces jeunes voyous

« J’étais avec mon frère, nous avons décidé de cambrioler une maison. Nous sommes passés par la porte arrière. J’ai pris la télé et quelques effets », a avoué Jovano Allogho Ngoua. Le lendemain soir, après avoir informé un complice de son acte, il a précisé : « Nous ne savions pas qu’elle avait voyagé, mais nous avons remarqué que les voitures n’étaient pas là depuis deux jours. Quand je suis passé, mon ami est allé prendre une autre personne et ils ont pris des chewing-gums, des appareils à musique ».

Un butin mal acquis

José Pharel Ondo Émane, également âgé de 16 ans, est le deuxième inculpé. Habillé d’un tee-shirt marron délavé, il avait pour rôle de surveiller les lieux et de transférer les objets volés vers une maison inachevée pour les revendre. « J’étais en charge de surveiller les arrières. Quand j’ai vu que personne n’arrivait, j’ai pris des vêtements et des appareils que nous avons stockés dans une maison inachevée près de chez nous », a-t-il déclaré.

Une autre vue

Le troisième impliqué, Serge Lucas Begoc, âgé de 18 ans, a rejoint l’affaire plus tard. Seul dans la nuit, il a également dérobé plusieurs biens de la victime, y compris des meubles, des coussins, des valises, des parfums, des déodorants, et des produits divers. « Ils sont venus me dire qu’ils avaient cambriolé une maison. J’ai informé mes frères que nous irions là-bas le soir. Avant de rentrer, j’ai pris quelques vestes », a-t-il justifié.

Arrestation et enquête

À son retour de voyage, la victime, choquée de retrouver sa maison en désordre, a porté plainte auprès de l’antenne provinciale de la police judiciaire. Une enquête rapide a conduit à l’arrestation des suspects alors qu’ils tentaient de vendre les objets volés. « Nous avons essayé de vendre les biens mais nous avons échoué, car la police judiciaire nous a attrapés. Ce n’est pas la première fois que je vole, mais c’est la première fois que je cambriole une maison », a déclaré Jovano Allogho Ngoua.

Les trois jeunes hommes sont actuellement détenus à la maison d’arrêt de Port-Gentil, où ils sont gardés sous haute surveillance. L’enquête continue pour déterminer l’ampleur complète de leurs activités criminelles et pour évaluer d’éventuelles implications supplémentaires.