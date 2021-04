Un probable réseau de voleurs de compteurs d’eau démantelé en banlieue de Libreville

Peut-être la fin d’un calvaire pour ces victimes. Les habitants de Malaba et de Nseng-Miang, nouveaux quartiers compris dans les tréfonds du PK11 (zone derrière l’hôpital régional de Melen) dans la banlieue de la capitale gabonaise, sont en proie à un nouveau phénomène : le vol de leur compteur d’eau par des inconnus. L’un des voleurs présumés a justement été appréhendé ce matin.

Plongé depuis un an dans l’un des confinements les plus longs du monde, le Gabon notamment sa capitale, vit depuis lors des phénomènes inédits. Alors que le couvre-feu imposé depuis lors par les autorités était sensé contenir l’insécurité sous toutes ses formes, voilà que les résidents des quartiers sous-intégrés de Malaba et de Nzeng-Miang au pk11 sont surpris ces derniers temps de constater la disparition de leur compteur d’eau chaque matin au réveil.

Une vue des compteurs de la zone

« Ça fait des jours, voir une semaine par-là que des voisins ont alerté sur un bien curieux vol que celui de leur compteur d’eau. Nous avons cru à un banal acte de vandalisme isolé. Mais chaque matin, durant des jours, la liste des plaignants s’allongeait. Et on a vite fait de comprendre qu’il s’agissait certainement là d’un nouveau business lucratif entretenu potentiellement par des sous-traitants de la SEEG ou quelque chose du genre », nous a confié Michel Hans Nze Mba, un jeune homme habitant le quartier.

Avant d’ajouter : « Des jeunes du quartier, vue la récurrence du phénomène, ont décidé de monter des brigades de veille. Et pas plus tard que dans la nuit d’hier, de mardi à mercredi aujourd’hui, ils ont pu mettre la main sur un présumé voleur de compteurs. C’est un sujet expatrié, originaire du Congo ».

Aussitôt pris en flagrant délit, l’individu présenté comme voleur de compteur a été mis à la disposition de la police judiciaire qui, aussitôt, a procédé à une perquisition au domicile de ce dernier. Plusieurs raccords, robinets et compteurs d’eau y auront été retrouvés. Conduit au siège de ces forces de l’ordre, il est à parier que le présumé voleur se mettra à table pour citer d’éventuels complicités et probablement permettre aux agents de faire démanteler l’ensemble du réseau et tout le circuit que prennent ces compteurs. Une issue qui ravit les habitants de ces zones depuis ce matin. Ils peuvent enfin respirer de nouveau la quiétude et dormir en paix le soir venu. Avec l’espoir bien entendu que celui-ci agissait tout seul.