Transition au Gabon : Un second conseil des ministres convoqué ce jeudi à Libreville

Après un premier conseil des ministres le 12 septembre, le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema a choisi de convoquer un second ce 28 septembre à 10h00 soit plus de 2 semaines plus tard. Si les conclusions de ce premier conclave de l’après Bongo n’a été qu’une prise de contact des ministres et leur prestation de serment, il a servi de cadre à plusieurs nominations sécuritaires du président de transition.

Aucune mesure sur les enjeux et les problématiques des gabonais n’était sorti de ce rendez-vous vide de décision. Une déception que pourrait donc corriger ce vendredi les membres du gouvernement de transition réunis autour de Brice Clotaire Oligui Nguema. Un conseil des ministres qui sera très attendu pour voir les lignes bouger dans l’administration publique dont plusieurs proches du président déchu sont restés en fonction.

Le communiqué final de ce conseil des ministres, le 2e de l’ère de la transition, sera scruté pour enfin y voir des mesures prises contre les différents maux qui minent le société gabonaise comme le chômage des jeunes et la lutte contre la vie chère. Des chantiers sur lesquels le président de la transition et son Premier ministre Raymond Ndong Sima sont ardemment très attendus.