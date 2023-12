Syndicalistes rasés au B2 : La réaction indignée du député Geoffroy Foumboula Libeka Makosso

Geoffroy Foumboula Libeka Makosso, député de la transition et figure respectée de la société gabonaise, a exprimé jeudi son indignation face à une série de violations des droits humains qui ont récemment eu lieu au Gabon et provenant des agents de la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire (DGCISM, communément appelée B2). Dans un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241, la garde à vue musclée des leaders syndicaux de la SEEG, soulignant la nécessité de préserver la dignité de chaque citoyen, même dans un contexte de tensions sociales.

L’affaire des syndicalistes gardés à vue pour avoir appelé à la grève pour protester contre le non paiement de leur 13e mois et leur libération le crane rasé par les militaires du B2 continue de défrayer la chronique. Le député Geoffroy Foumboula Libeka Makosso a dénoncé jeudi des agissements qu’il qualifie de « honteux ». Il souligne le caractère inapproprié de tels actes, surtout dans le contexte actuel marqué par des réformes, des célébrations officielles et la promotion des droits de l’homme à l’échelle internationale.

Le député Makosso

Le communiqué mentionne le Premier ministre, actuellement à l’étranger pour promouvoir les droits de l’homme, et les célébrations des 100 jours du nouveau système mis en place par l’armée gabonaise avec à sa tête le président de la transition le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Geoffroy Foumboula Libeka Makosso souligne l’ironie de la situation, mettant en lumière le décalage entre les actions du gouvernement et les principes qu’il prétend défendre.

Le texte condamne catégoriquement l’humiliation subie par les citoyens, considérée comme une violation de la dignité humaine et un signe préoccupant du retour des abus d’autorité de la part des militaires actuellement au pouvoir après le renversement d’Ali Bongo le 30 août. Il encourage les victimes à saisir la Cour Constitutionnelle pour dénoncer ces actes et faire constater la violation de la Charte et de la Constitution du 26 mars 1991.

Geoffroy Foumboula Libeka Makosso exprime son choc face à ces événements et dénonce la menace des syndicalistes d’interrompre les fournitures d’électricité. Il souligne que même si cette menace est condamnable, l’humiliation ne peut être la réponse appropriée à des revendications légitimes, bien que jugées inopportunes par certains.

En somme, le communiqué insiste sur la nécessité de restaurer la dignité et la sécurité de chaque Gabonais, soulignant que la loi doit demeurer le guide dans la résolution des conflits et des violations. Ce message reflète l’engagement de Geoffroy Foumboula Libeka Makosso en faveur du respect des droits fondamentaux et de la primauté du droit dans la société gabonaise.