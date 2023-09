Somalie : L’UE suspend son aide alimentaire après des cas de vols constatés par l’ONU

La Commission européenne a suspendu le financement du Programme alimentaire mondial (PAM) en Somalie après qu’une enquête des Nations unies a révélé d’importants détournements de fonds et une mauvaise utilisation de l’aide. C’est ce qu’a rapporté Reuters en citant deux hauts fonctionnaires européens.

Selon ces sources, l’envoi de l’aide reprendra lorsque le PAM aura rempli un certain nombre de conditions liées à la vérification de ses partenaires somaliens. Reuters note aussi, citant un rapport des Nations unies, que la Commission européenne a alloué l’année dernière plus de 7 millions de dollars d’aide du PAM à la Somalie. Au total, plus d’un milliard de dollars ont été alloués à ce pays en 2022.

En juin, le Programme alimentaire mondial avait stoppé les cargaisons humanitaires vers l’Éthiopie, pays voisin de la Somalie, à cause également des cas de vols.