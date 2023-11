Sierra Leone : Près de 2 000 détenus s’évadent de la prison centrale de Freetown

Environ 2.000 détenus se sont échappés de la prison centrale de Freetown, capitale de la Sierra Leone, a annoncé Reuters. Selon ses informations, 1.890 prisonniers ont réussi à s’enfuir, 23 fugitifs ont déjà été retrouvés. Reuters a annoncé plus tôt se référant à un représentant de l’armée que les émeutes militaires en Sierra Leone avaient tué 20 personnes, dont 13 militaires.

Le président du pays Julius Maada Bio a déclaré la veille à la télévision que le calme avait été rétabli et que la majorité des organisateurs des attaques avaient été arrêtés. Le quotidien The Sierra Leone Telegraph a fait savoir plus tôt qu’un groupe de policiers et de militaires avaient tenté de perpétrer un coup d’État. Des coups de feu avaient été entendus près de la résidence présidentielle.

Julius Maada Bio a décrété le 26 novembre un couvre-feu dans tout le pays suite à une attaque menée contre des casernes à Freetown. Il a également fait part de son intention de défendre la démocratie en Sierra Leone et a appelé les citoyens à s’unir afin d’accomplir cette mission.