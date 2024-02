Sénégal : Macky Sall reporte à la dernière minute la présidentielle prévue le 25 février

Le président sénégalais Macky Sall a décidé samedi d’ajourner la présidentielle qui devaient se tenir dans le pays le 25 février. « J’ai signé le décret du 3 février 2024 abrogeant le décret » fixant l’élection au 25 février 2024, a-t-il déclaré dans un discours télévisé à la Nation. M. Sall n’a pas donné de précisions sur une nouvelle date de la présidentielle. Un report à la dernière minute qui intervient à quelques heures de l’ouverture de la campagne.

Auparavant, le Conseil constitutionnel du Sénégal avait admis 20 candidats à l’élection. Le président Macky Sall, élu en 2012 pour un mandat de sept ans et réélu en 2019 pour un mandat de cinq ans, ne se représente pas. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) s’est dite également hier préoccupée par le report de l’élection présidentielle au Sénégal et appelle les hommes politiques du pays au dialogue afin d’organiser un scrutin juste et transparent

« La Commission de la Cédéao exprime sa préoccupation quant aux circonstances qui ont conduit au report de l’élection et lance un appel aux autorités sénégalaises à accélérer les différents processus afin de fixer une nouvelle date pour l’élection. La Commission exhorte en outre l’ensemble de la classe politique à prioriser le dialogue et la collaboration pour l’organisation d’une élection transparente, inclusive et crédible », lit-on dans le communiqué. La Cédéao a par ailleurs salué le président sénégalais Macky Sall pour avoir maintenu sa décision antérieure de ne pas briguer un autre mandat.