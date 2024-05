RDC : Vital Kamerhe élu président de l’Assemblée nationale après le coup d’Etat raté

Vital Kamerhe, vice-Premier ministre de la République démocratique du Congo (RDC), a été élu ce mercredi président de l’Assemblée nationale du pays. Cette élection intervient quelques jours après une tentative de coup d’État manquée visant Kamerhe, étouffée par les forces de défense.

Lors des élections générales de décembre 2023, le président Félix Tshisekedi a été réélu pour un second mandat. Sa coalition, l’Union sacrée, composée de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et ses alliés, a remporté la majorité des 500 sièges de l’Assemblée nationale. Cependant, l’Assemblée est restée paralysée en l’absence d’un bureau définitif, dont les postes clés viennent d’être pourvus.

La résidence de Kamerhe a été attaquée dimanche dernier par des putschistes, une tentative de coup d’État rapidement maîtrisée par les forces de défense de la RDC. Judith Tuluka Suminwa, nommée Première ministre en avril, était également visée par les putschistes, mais sa résidence n’a pas été localisée. Selon la Constitution, le nouveau gouvernement pourra entrer en fonctions après que l’Assemblée nationale aura approuvé le programme national de Tuluka à la majorité absolue.