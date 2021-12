RDC : Un attentat-suicide lors des célébrations de Noël fait cinq morts à Beni

Cinq personnes ont été tuées, samedi soir, en célébrant Noël, lorsqu’un kamikaze des Forces démocratiques alliés (ADF) s’est fait exploser dans un bar de la ville de Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). « Il y a eu une explosion à la bombe vers 20h. Un homme s’est fait exploser à l’approche d’un bar. Il s’est tué lui-même avec 5 autres », a déclaré le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, intervenant à la télévision d’Etat, deux heures après l’attaque.

Parmi les victimes, se trouvent « un capitaine des forces armées congolaises, ses deux filles et un couple qui festoyaient », selon le ministre porte-parole. Le gouvernement a condamné l’attaque qu’il a attribuée aux ADF, groupe armé d’origine ougandaise mais qui a fait souche dans le territoire de Beni depuis 1995. Pour neutraliser l’ADF qui a massacré des milliers de civils à Beni depuis 2014 et en Ituri depuis 2019, le président congolais Félix Tshisekedi a décrété, au mois de Mai dernier, un état de siège sur les provinces du Nord – Kivu, dont relève Beni et la province de l’Ituri, voisine, considérées comme bastions de l’ADF.

Fin novembre, Tshisekedi avait autorisé l’entrée des troupes ougandaises à Beni, pour mener des opérations conjointes avec l’armée congolaise contre l’ADF. En plus des frappes d’artillerie, les premiers affrontements ont eu lieu, peu avant Noel. Les Etats- Unis et le gouvernement congolais affirment depuis 8 mois que l’ADF est affiliée à Daech, mais les Nations Unies demeurent prudemment pessimistes, tout en reconnaissant que l’ADF mène une guerre « asymétrique » comme une guérilla.