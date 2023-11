RDC : Près de 7 millions déplacés par les violences selon l’ONU

Un nombre record de 6,9 millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer à l’intérieur de la République démocratique du Congo (RDC), a récemment annoncé l(Organisation internationale pour les migrations (OIM). Citant un communiqué publié fin octobre par l’OIM, l’ONU rapporte qu’une grande majorité des déplacés a besoin d’aide humanitaire. « Avec le conflit en cours et l’escalade de la violence, la RDC est confrontée à l’une des plus grandes crises de déplacement interne et humanitaires au monde », avait indiqué l’agence onusienne.

Ces derniers mois, les violences ont provoqué dans le Nord-Kivu le déplacement de centaines de milliers de personnes et aggravé la crise humanitaire dans l’est de la RDC, rapporte l’ONU précisant qu’à la fin octobre, environ 5,6 millions des déplacés de la RDC étaient établis dans les provinces orientales du Nord-Kivu, Sud-Kivu, d’Ituri et du Tanganyika, selon l’OIM, qui précise que les violences constituent la principale raison de ces déplacements.

Dans la seule province orientale du Nord-Kivu, jusqu’à un million de personnes ont été déplacées en raison du conflit en cours avec le groupe rebelle « Mouvement du 23 Mars » (M23). Plus des deux tiers des personnes déplacées, soit près de 4,8 millions de personnes, vivent dans des familles d’accueil, rapporte encore l’ONU.