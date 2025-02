RDC : Le pays menacé par une série d’infections et des déplacements massifs

Les affrontements armés dans la province du Sud-Kivu, en République démocratique du Congo (RDC), ont provoqué d’importants déplacements de population et des pertes civiles, a alerté ce lundi le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) des Nations unies. Des milliers de personnes fuient les zones de combat, notamment vers Bukavu, la capitale provinciale. Une explosion à Nyabibwe a blessé trois civils et endommagé les infrastructures électriques.

Dans la province voisine du Nord-Kivu, les combats entre le Mouvement du 23 mars (M23) et les troupes congolaises ont détruit de nombreux établissements de santé. Ceux qui restent ouverts peinent à fonctionner, faute de personnel et de médicaments, affectant particulièrement la prise en charge des maladies chroniques. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a également mis en garde contre la recrudescence des maladies infectieuses, avec plus de 600 cas suspects de choléra et 14 décès signalés en janvier.

L’insécurité croissante menace également les travailleurs humanitaires. Trois membres d’une ONG ont été tués dans des circonstances troubles au Nord-Kivu, un drame qui souligne les dangers auxquels ils sont exposés. Face à la dégradation de la situation, les organismes internationaux appellent à une réponse urgente pour protéger les civils et contenir la crise sanitaire.