RDC : Déjà 24 candidats en lice à la course à la présidentielle du 20 décembre 2023

En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a publié ce vendredi, la liste provisoire des 24 candidats au poste de président de la République, dont l’élection aura lieu le 20 décembre.

Le président actuel de la RDC Félix Tshisekedi, le fondateur de l’hôpital de Panzi et prix Nobel de la paix 2018 Denis Mukwege, ainsi que les anciens premiers ministres Adolphe Muzito et Augustin Matata Ponyo, ou encore l’homme d’affaires Moïse Katumbi, sont en lice pour le poste de chef d’État.

La liste définitive des candidats à l’élection présidentielle sera publiée le 18 novembre, et la campagne électorale débutera 24 heures après cette publication et se terminera 24 heures avant l’ouverture du scrutin. Ce scrutin présidentiel sera jumelé aux élections législatives, provinciales et municipales, pour lesquelles des milliers de candidats ont été enregistrés.