Port-Gentil : Un trampoline pour les enfants déficients auditifs de l’Ogooué-Maritime

L’École provinciale pour enfants déficients auditifs (EPEDA) de Port-Gentil a reçu ce jeudi un trampoline, un équipement destiné à stimuler et développer les capacités intellectuelles et motrices des apprenants. Ce don, offert par la Société de maintenance pétrolière (SMP), répond à un appel lancé par les enfants via la direction provinciale des Affaires sociales de la capitale économique gabonaise.

« C’est une initiative que nous souhaitions depuis longtemps. Merci à SMP, une entreprise véritablement engagée pour la cause des enfants en situation de handicap », a déclaré hier Flora Carine Dibata, directrice provinciale des affaires sociales. Les élèves, âgés de 3 à 24 ans, sont atteints de divers handicaps tels que l’autisme, la trisomie, des troubles du langage ou des déficiences intellectuelles.

Une vue du trampoline offert

Arborant fièrement leur tenue violette aux couleurs de l’établissement, ces apprenants ont démontré une aisance surprenante en découvrant le trampoline pour la première fois. Des figures simples comme « debout-assis-debout » ont été exécutées avec enthousiasme, marquant un moment de pur plaisir et de découverte. Linda Nguimbi Née Zoguelet, responsable des ressources humaines à SMP, a souligné l’importance de ce geste : « Ce sont des personnes comme tout le monde, et nous devons leur offrir des loisirs. Ils ont droit de s’amuser et de s’épanouir ».

Le trampoline, premier outil de divertissement de l’EPEDA, apportera des bienfaits multiples : amélioration de la concentration, apaisement des sens, stimulation des émotions et découverte des sensations d’apesanteur. « Le jeu est essentiel au développement psycho-affectif de l’enfant. Une école sans jeu est une école incomplète », a ajouté Flora Carine Dibata.

Photo de famille

Grâce à cette activité ludique, les élèves renforceront leur motricité, leur équilibre et leur posture assise. Bien plus qu’un simple jeu, cette « thérapie du rebond » aidera à établir une connexion entre l’esprit et le corps. Pour SMP, ce geste reflète un engagement fort envers les enfants en situation de handicap. « Nous sommes fiers de répondre à cet appel et espérons que ces enfants se développeront pleinement », a conclu Linda Nguimbi Née Zoguelet. L’objectif est clair : favoriser l’inclusion, encourager l’acceptation des différences et offrir un espace où chaque enfant peut progresser à son rythme dans un environnement bienveillant et accessible.