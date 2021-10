Port-Gentil : Pour avoir violé leur lieu sacré, les femmes N’djèmbé assiègent une église

Vêtues de blanc, munis des artefacts autour des reins, des feuilles de brousse, d’un tam-tam et bien d’autres qu’accompagnaient des chants traditionnels, plusieurs femmes du rite initiatique N’djèmbé se sont massivement rendues ce dimanche 24 octobre 2021 du côté de N’tchenguè, dans le département de Bendjé, comme une seul homme afin de protester contre des pratiques de violation de leur lieu sacré. Une action initiée contre une confrérie d’église dite de réveil.

Tout serait parti d’une simple vidéo publiée dans la semaine sur le réseau social Facebook. Dans celle-ci, on aperçoit un initié avec tout ses attributs du rite initiatique N’djèmbé, venir se plaindre de ce qu’aurait fait la responsable de l’église de l’Alliance chrétienne. Quelques jours plus tard, l’affaire va prendre une autre tournure. Très vite, les femmes du N’djèmbé vont être convoquées en assemblée générale chez une de leurs membres.

Un remue-ménage dominical

Toutes informées de ce qui s’était passé du côté de N’tchenguè, elles vont unanimement décider de se ruer en masse afin de manifester leur mécontentement. Il s’agit entre autre d’une intrusion volontaire de la part de la responsable de l’église de l’Alliance chrétienne, cellule Port-Gentil. En effet, la responsable de cette obédience religieuse serait rentré sans demande ni autorisation avec deux agents du cadastre dans l’optique de procéder à la limitation (bornage) des terrains. Ce que n’ont pas apprécié les initiés du N’djèmbé qui ont été alertés le même jour.

« Jamais au Gabon on a entendu que les femmes du N’djèmbé seraient rentrées dans une église faire quoique se soit sans autorisation. Jamais du tout et ça ne va jamais arriver car on respecte les autres. Ils ont décidé volontairement de s’introduire dans notre lieu sacré sans avoir une permission, là on dit non. Et ça ira loin », a expliqué hier à Info241 Confortline Ossouka, mère initiatrice N’djèmbé.

Les représailles

Cette action a été largement diffusée sur les réseaux sociaux depuis ce matin. On voit très bien dans cette vidéo, un échange verbal entre les femmes du N’djèmbé et celles de l’Alliance chrétienne. Dans cette confrontation ponctuée par des chants, des danses, et des sons de tambour, fort heureusement rien n’a viré au drame.

Aussi, face à un tel sacrilège qui a souillé l’image de la tradition N’djèmbé à Port-Gentil, les femmes initiées à ce rite ont décidé de traduire ce problème devant les chefferies coutumières et religieuses et également auprès des autorités locales afin qu’un compromis et qu’un respect mutuel soit désormais instauré.

« C’est pas fini oh. Avec nous on ne blague pas. Ils vont partir de là et nous ferons tout pour que ça arrive. Ils veulent quoi quand ils sont rentrés là-bas ? S’ils cherchent le pouvoir pour attirer les fidèles, qu’ils aillent ailleurs chez ceux du vaudou. Il yaura des fous dans cette affaire là. C’est pas fini », nous prévient Odile Renkombé, une initiée.

Affaire à suivre...