Port-Gentil : Le cimetière municipal de Lazareth sous de hautes herbes

Logé au 2e arrondissement de Port-Gentil, le cimetière de Lazareth est à l’abandon au regard des herbes hautes qui envahissent le site. Si reptiles et gros lézards s’y prélassent, le mutisme du service technique de la municipalité de Port-Gentil est sans appel.

Des tombes perdues dans les hautes herbes. Au cimetière municipal de Lazareth dans le 2e arrondissement de Port-Gentil, la nature a repris ses droits jusqu’à envahir le site. Un décor sauvage qui désole les visiteurs. Les tombes des défunts se retrouvent englouties par les hautes herbes, créant une atmosphère digne d’un film d’horreur. Ce cimetière communal a été laissé à l’abandon pendant la saison des pluies. « Rien qu’à regarder, c’est devenu le refuge des reptiles de tout genre. L’herbe t’arrive au niveau des genoux et passer entre les tombes est difficile, déjà que les caveaux sont placés en désordre », indique un riverain du quartier Transfo Paul Mbumba.

Une autre vue des lieux

Les hautes herbes et les plantes sauvages ont envahi les allées, leur donnant des airs de lieux abandonnés. Le cimetière disparaît dans les grandes herbes, créant une sorte de forêt en plein centre-ville. Pour certains, c’est la mairie de Port-Gentil qui devrait veiller à tout cela. La municipalité de la capitale économique semble ne pas prêter attention à l’état de ce cimetière. « Normalement, le rôle revient à l’hôtel de ville de mener des actions de lutte contre l’insalubrité, y compris dans les cimetières, étant donné que c’est elle qui en a la responsabilité », souligne Séverin Angoué Békalé.

Selon ces Port-Gentillais, le phénomène ne date pas d’aujourd’hui. À l’époque des grandes pluies, Virginie Koumba Ombwiri s’était déjà indignée de la situation. Elle avait pris en photo les sépultures, perdues dans les broussailles. Ces herbes hautes peuvent atteindre jusqu’à 40 cm et se développent partout dans le cimetière de Lazareth : autour des tombes, au milieu des allées et même à l’intérieur de certaines sépultures. Les plaintes des familles s’accumulent auprès de la mairie. « J’ai beau interpeller la mairie en m’y rendant personnellement au service technique, personne ne s’est levé pour agir. Ils ne vont pas me dire qu’ils attendent que le délégué vienne pour faire semblant comme ils savent le faire ? », se demande-t-elle.

Les hautes herbes

Contactée, la municipalité de Port-Gentil se contente de demeurer dans un mutisme. Il reste un constat : au cimetière de Lazareth, de nombreuses tombes ont disparu sous les feuillages et certaines allées ne sont plus praticables. Dans ce champ sauvage, les bouquets de chrysanthèmes ne se distinguent plus. Les plaques tombales sont désormais fleuries par les pissenlits. Les serpents et gros lézards pointent leur tête hors de la concession, effrayant les passants qui, à l’aide de bâtons, repoussent ces animaux sauvages.

Plusieurs mois après que le problème a été signalé, les mauvaises herbes dans les cimetières créent toujours autant d’émoi. À quatre mois de la Toussaint, les cimetières devraient pourtant se montrer sous leur meilleur jour. Or, depuis plusieurs mois, et comme dans d’autres cimetières, les hautes herbes règnent en maîtres absolus, une situation qui agace de nombreuses familles. « Les agents municipaux le font exprès, sachant que dans quelques mois ce sera la Toussaint. Et donc, cette tâche sera celle des parents des défunts. C’est tout le temps comme ça ! », s’indigne Paul Ogoula.

Pour remédier à la situation, des solutions sont envisagées. Depuis sa prise de fonction en qualité de délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Port-Gentil, Pierre Rizogo Rousselot, à travers son équipe technique, bénéficie de nouvelles machines. La mairie envisage également de mettre en place des procédés d’entretien durable des cimetières de la ville. Face à la consternation des usagers, les services municipaux vont mener prochainement des opérations de nettoyage.