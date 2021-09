Plus de 130 chefs d’État attendus aux futures réunions de l’Assemblée générale de l’ONU

Les réunions de l’Assemblée générale des Nations unies de cette année devraient accueillir plus de 130 chefs d’État et de gouvernement, a déclaré, jeudi, le président sortant Volkan Bozkir. La 76e session de l’Assemblée générale s’ouvrira le 14 septembre et le premier jour du débat général aura lieu le 21 septembre.

Quelque 83 chefs d’État et 55 chefs de gouvernement seront présents. Vingt-six dirigeants enverront un message vidéo au débat. Vingt-trois ministres des affaires étrangères devraient également participer à cette session. Le président Bozkir a déclaré avoir présidé 101 réunions et adopté plus de 320 résolutions au cours de son mandat, de même qu’il a tenu 16 réunions de haut niveau.

Il a rappelé qu’un système de vote électronique a été mis en place pendant la pandémie de coronavirus pour permettre aux Nations unies de travailler sans interruption en cas d’urgence. Abdulla Shahid, ministre des affaires étrangères des Maldives, succédera à Bozkir en tant que président de la 76e session de l’Assemblée générale des Nations unies.