Etats-Unis : Joe Biden annule l’interdiction des voyageurs provenant de 8 pays africains

Le président américain Joe Biden a révoqué mardi, une proclamation présidentielle datant du mois dernier et interdisant les voyages en provenance de huit pays africains en raison de la variante omicron du coronavirus. « Les restrictions de voyage imposées par cette proclamation ne sont plus nécessaires pour protéger la santé publique », a déclaré Biden dans une nouvelle proclamation.

En conséquence, les restrictions imposées au Botswana, à Eswatini, au Lesotho, au Malawi, au Mozambique, à la Namibie, à l’Afrique du Sud et au Zimbabwe prendront fin le 31 décembre. Biden a pris la décision sur la base de la recommandation des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Le 26 novembre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que l’omicron constitue une variante préoccupante. Les États-Unis ont identifié leur premier cas de variant dans l’État de Californie au début du mois et dans l’état actuel, il est présent dans les 50 États. Le nouveau variant représentait 59% des nouveaux cas aux États-Unis pour la semaine se terminant le 25 décembre, selon les données du CDC.