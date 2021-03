Nigeria : Une quarantaine de jeunes enlevés par des hommes armés dans une école

Des hommes armés ont envahi jeudi vers 23h30 locales (même heure au Gabon) un établissement scolaire à Afaka, en périphérie de Mando, ville située dans l’État de Kaduna du Nigéria. Au moment de l’attaque, environ 200 personnes, des élèves – âgés de 17 ans et plus – et leurs professeurs, ont été enlevées, selon les autorités locales.

Alertées, des troupes de l’armée nigériane à proximité sont intervenues et se sont confrontées aux bandits, selon un communiqué du ministère des Affaires internes de l’État de Kaduna. « Les soldats ont réussi à secourir 180 personnes, 42 étudiantes, 8 membres du personnel et 130 étudiants de sexe masculin », indique le communiqué.

« Le nombre de personnes toujours portées disparues s’élève à 39, dont 23 femmes et 16 hommes », a indiqué Samuel Aruwan, le ministre de l’Intérieur, dans un communiqué publié vendredi dans la soirée. C’est la quatrième attaque d’école en moins de trois mois dans le nord-ouest et le centre du Nigeria, où des groupes criminels, appelés « bandits » par les autorités, attaquent des villages, volent du bétail et pratiquent des enlèvements contre rançon depuis une dizaine d’années.