Nigéria : le chef de l’armée tué dans un crash d’avion avec 10 officiers

Le chef d’état-major de l’armée nigériane, le lieutenant-général Ibrahim Attahiru, est mort vendredi dans un crash d’avion autour de l’aéroport de Kaduna, dans le nord du pays. L’accident s’est produit vers 18 heures. Dix autres officiers sont morts dans ce crash « qui a eu lieu peu après le décollage à l’aéroport de Kaduna à cause du mauvais temps », selon l’armée, qui précise qu’une enquête a été ouverte.

Le militaire âgé de 54 ans avait été nommé à la tête de l’armée le 26 janvier dernier par le président nigérian Muhammadu Buhari. L’annonce de son décès intervient alors que des informations sur la possible mort du chef du groupe djihadiste Boko Haram Abubakar Shekau, grièvement blessé mercredi soir après des affrontements avec des djihadistes rivaux, ne cessent de circuler.

L’armée nigériane combat une insurrection djihadiste dans le nord-est du pays depuis 2009, un conflit qui a fait plus de 40 000 morts et a forcé à la fuite plus de deux millions de personnes.