Malgré la crise, le budget 2021 de la ville de Libreville en hausse de 1,4 milliard !

Le budget de fonctionnement de la mairie de Libreville ne connait pas la crise créée par la pandémie de coronavirus. Réunis hier en session budgétaire dans un hôtel huppé de la capitale gabonaise, les élus municipaux ont adopté leur budget 2021. Celui est en hausse de 1,4 milliard par rapport à l’exercice précédent. Une hausse que justifie le nouveau maire de la capitale Eugène Mba par les nombreuses charges municipales et les projets d’investissement.

Le budget de la mairie de Libreville pour l’exercice 2021 a été adopté ce mercredi avec une large majorité (2 voix seulement contre). Celui-ci est de 27 719 291 324 FCFA contre 26 318 187 069 FCFA en 2020. Soit une hausse de 1,4 milliard pour l’arrivée d’Eugène Mba à la tête de la municipalité initialement confié à Léandre Nzué, jeté en prison pour corruption. A l’origine et en raison de la crise, la tutelle avait prévu allouer à la ville un budget de 22 milliards. Une dotation qu’a réussi à porter à la hausse la nouvelle équipe municipale.

Le vote du budget à main levée des élus municipaux

Comme de coutume, ce budget devrait permettre de mieux financer les services municipaux, améliorer les conditions de travail des élus et agents municipaux ainsi que les conditions d’accueil des usagers, a promis le maire. Ce budget tient compte de la masse salariale, des prestations d’état-civil, des frais liés aux sessions du conseil municipal et de la dette. La réussite du conseil municipal repose, selon le maire, à la fois sur l’implication des membres dudit conseil et de l’ensemble des services techniques municipaux, mais également sur la rigueur et l’engagement des uns et des autres.

La municipalité promet grâce à ce budget de poursuivre les travaux du complexe socioculturel, la création de nouveaux parcs et jardins, d’achever le centre de santé de Mindoube. « Nous allons également nous investir dans la mise en place d’un réseau de lampadaires solaires, la recherche de partenariats public-privé pour la construction de parkings publics, le colmatage des nids de poule sur les chaussées, la construction des passerelles, des fontaines publiques », a promis Eugène Mba au sortir des travaux de cette session budgétaire.