Ligue des champions : pariez sur les géants avec les meilleures cotes sur 1xBet !

Bayern - Chelsea, 17 septembre

L’équipe de Vincent Kompany a entamé la saison avec une série de 5 victoires d’affilée, transformant l’Allianz Arena en une forteresse imprenable. Avec ses supporters, le Bayern n’a pas encore concédé de but, mais en a planté déjà 11. Le duo brillant composé de Michael Olise et Harry Kane, avec l’arrivée de Luis Diaz, a formé un trio imparable qui fait tomber tout rival sur son chemin.

Chelsea, lui aussi, ne connaît pas l’amertume d’un échec lors de la nouvelle saison et est capable de tenir tête à n’importe quel adversaire. Le transfert de Juan Pedro a considérablement amélioré l’attaque des Blues, et l’équipe d’Enzo Maresca est désormais prête pour l’épreuve munichoise.

Cotes : V1 – 1.647, X – 4.34, V2 – 4.89.

Liverpool - Atlético Madrid, 17 septembre

La dernière rencontre entre Arne Slot et Diego Simeone a failli se terminer en bagarre d’après-match. Depuis, le Néerlandais a changé « De Kuip » pour « Anfield », mais son désir de s’imposer à chaque match est toujours présent.

Liverpool est devenu la principale vedette du mercato estival, dépensant près d’un demi-milliard d’euros pour recruter de nouveaux joueurs. L’investissement a porté ses fruits : les Reds ont débuté la saison avec quatre succès et sont en tête de la Premier League, et le supercalculateur Opta les a même désignés comme les grands favoris pour le sacre en Ligue des champions.

L’Atlético commencera le tournoi avec le statut habituel d’outsider et d’adversaire le plus inconfortable pour tous les géants. Diego Simeone s’y connaît en jeu en défense et a remanié le but de sa troupe en un mur impénétrable.

Cotes : V1 – 1.568, X – 4.325, V2 – 5.79.

Manchester City - SSC Naples, 18 septembre

Les « Citizens » ont navigué sur des eaux troubles en début de saison, mais une domination sidérante dans le derby de Manchester (3-0) les a revigorés avant le début de la Ligue des champions. Le retour à l’Etihad de Kevin De Bruyne, capitaine et leader de longue date de Manchester City, qui a remplacé le Manchester pluvieux par le Naples ensoleillé cet été, ajoute au charme particulier de cette rencontre.

Naples a entamé la saison avec trois victoires convaincantes, n’encaissant qu’un seul but. Antonio Conte fera certainement ses devoirs : il va préparer son groupe de la meilleure façon possible pour ce clash important.

Cotes : V1 – 1.676, X – 4.09, V2 – 4.985.

Newcastle - FC Barcelone, 18 septembre

Eddie Howe a poussé un soupir de soulagement après la séparation scandaleuse avec Alexander Isak. Avec le départ de l’attaquant suédois, « St. James Park » n’est pas devenu orphelin, et les supporters des « Magpies » ont déjà un nouveau héros : le prometteur Nick Woltemade.

Le FC Barcelone totalise 3 victoires en quatre matchs de Liga et ses ambitions se concrétiseront en Ligue des champions. La dernière fois que les « Blaugrana » ont soulevé le titre le plus prestigieux du football interclubs, c’était il y a 10 ans. Ils sont avides de victoires internationales et flirtaient avec le triomphe la saison dernière.

Cotes : V1 – 3.195, X – 3.835, V2 – 2.137.

