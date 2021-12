Sécurité pénitentiaire : La prison centrale de Port-Gentil change de directeur

La prison centrale de la capitale économique gabonaise, Port-Gentil, a un nouveau responsable. Il s’agit du commandant Jean-Jacques Ona Mbengha. La cérémonie de passation de charge a eu lieu ce 23 décembre avec le sortant, le commandant Guy Christian Mouity Nyonda. Une cérémonie présidée par le directeur régional centre de la Sécurité pénitentiaire, le lieutenant-colonel Alexis Ngowet en présence des autorités administratives en têtes desquelles, le gouverneur de la province de l’Ogooué-Maritime, Paul Ngome Ayong, du procureur de la République Léandre N’wompahouin et bien d’autres.

Une prise de commandement qui s’inscrit en parfaite adéquation avec le décret nº260/PR portant nomination de 25 personnels au sein de la sécurité pénitentiaire. « La prison centrale de Port-Gentil comme nous le savons et dans nos missions dont la sécurité, la sécurisation de l’établissement, l’insertion et la réinsertion des détenus, a besoin de tout ça, pour une humanisation des personnes incarcérées. Je vais m’atteler à veiller au respect scrupuleux de ce projet des plus hautes autorités du pays. Je suis là donc pour travailler pour que ces missions soient une réussite », a affirmé le nouveau directeur de la prison de Port-Gentil.

L’administration pénitentiaire n’a pas pour unique mission la garde des détenus. Elle doit aussi prévenir la récidive et contribuer à l’insertion ou à la réinsertion des personnes. Cette mission relève tout particulièrement des services pénitentiaires d’insertion et de probation. Ces activités sont : le travail, la formation professionnelle, l’insertion par l’activité économique, l’enseignement, les activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques. C’est du moins ce que tente de valoriser le nouveau directeur qui mesure la lourde tâche qui lui ait assignée.