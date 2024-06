La Fondation Ma Bannière et ALBA s’unissent pour soutenir les personnes atteintes d’albinisme

À l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme célébrée ce 16 juin, la Fondation Ma Bannière, dirigée par la Première dame du Gabon Zita Oligui Nguema, s’est associée avec l’Association de Lutte pour le Bien-être des Albinos (ALBA) pour soutenir les personnes atteintes de cette condition génétique souvent victime de préjugés et de discriminations.

L’albinisme est une affection génétique qui réduit ou élimine la pigmentation de la peau, des cheveux et des yeux, rendant les personnes atteintes vulnérables non seulement aux problèmes de santé mais aussi aux jugements et aux stigmatisations sociales. Pour Zita Oligui Nguema, il est crucial de combattre ces préjugés et de promouvoir une société plus inclusive.

Photo de famille de cette sortie

« Il est essentiel de sensibiliser et d’éduquer sur l’albinisme afin de combattre les préjugés et de promouvoir l’inclusion. Personne ne devrait être jugé ou discriminé en raison de sa couleur de peau ou de sa condition génétique », a-t-elle déclaré. Le point culminant de cette semaine de sensibilisation sera célébré le dimanche 16 juin, « au Cœur de Libreville ».

Lors de cet événement, la Fondation Ma Bannière distribuera des crèmes solaires et des produits dermatologiques pour aider à réduire les risques de cancer de la peau, ainsi que des lunettes de protection solaire pour préserver la vue des personnes atteintes d’albinisme. Ces actions concrètes visent à améliorer la qualité de vie des personnes concernées et à souligner l’importance de la protection et des soins adaptés.

La Fondation Ma Bannière et l’association ALBA appellent à une mobilisation collective pour mettre fin à la discrimination et garantir les droits fondamentaux de toutes les personnes, sans distinction. Cette initiative reflète leur engagement constant à bâtir une société plus juste et équitable, où chacun peut vivre sans crainte de discrimination ou de marginalisation.