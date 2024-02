L’ancien maire de Port-Gentil et dinosaure du PDG lance sa propre formation politique

L’éviction du pouvoir d’Ali Bongo le 30 août a provoqué une saignée dans les rangs du Parti démocratique gabonais (PDG). C’est notamment le cas à Port-Gentil où l’ancien maire de la ville, Bernard Aperano, après avoir quitté le parti au pouvoir le 6 novembre 2023, a décidé de lancer son propre parti politique : le Front pour la Nouvelle République (FNR). L’ancien membre du bureau politique du PDG a présenté samedi, son nouveau-né politique lors d’une conférence de presse dans la capitale économique gabonaise.

Bernard Aperano et les siens veulent désormais contribuer à l’ère post-Ali Bongo. Cela passe par le FNR, qui a été officiellement présenté le 10 février à la salle des fêtes du Conseil départemental de Bendjé à Port-Gentil. Ce nouveau parti politique est le fruit d’une longue concertation entre les citoyens gabonais à la suite des élections générales d’août dernier. Son objectif principal est de participer à la gestion de la cité en suivant la ligne fixée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

Une autre vue de cette présentation

« Le Front pour la nouvelle République appartient aux Gabonais et Gabonaises, et justifie sa composition par tous ses organes, pour mieux préparer l’avenir de notre pays », a précisé le leader du mouvement, Bernard Apérano. Le FNR, fondé sur les valeurs de paix sociale, d’égalité et de liberté, s’engage à respecter l’éthique démocratique et la cohésion sociale, éléments essentiels pour un Gabon prospère et respecté. Cette nouvelle force politique entend jouer un rôle significatif dans la gestion des affaires publiques.

« Notre action vise à faire entendre notre voix en tant que force de proposition, d’action et de gestion. Rejoignez-nous dans le Front pour la Nouvelle République pour que, ensemble, nous contribuions à l’édification du pays », a-t-il appelé. Cette invitation adressée à la population gabonaise de tous horizons politiques et de toutes les couches sociales vise à unir les efforts pour le développement du Gabon. De plus, la création du FNR est une réponse aux marginalisations politiques subies de la part des dirigeants provinciaux de l’ancien parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais.

L’assistance venue pour l’occasion

« Une nouvelle ère s’ouvre à nous ! L’action menée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions a définitivement tourné la page des errements d’un passé douloureux. Nous avons été à la fois acteurs et victimes de cette période de notre histoire politique », a-t-il affirmé. Le Front pour la nouvelle République prévoit de s’implanter à travers tout le pays pour une meilleure représentativité nationale et une implication constante dans la gestion des affaires publiques. Il compte également sur la participation de tous les citoyens gabonais pour promouvoir les valeurs de vivre-ensemble.

« À l’aube de cette nouvelle espérance, j’invite les compatriotes de bonne foi à nous rejoindre afin de contribuer à la reconstruction de notre pays. Le CTRI a courageusement tracé la voie, et nous ne pouvons rester à l’écart », a-t-il précisé. Considéré comme l’un des piliers de la politique dans la province de l’Ogooué-Maritime, Bernard Aperano a notamment été le secrétaire provincial. La chute d’Ali Bongo a rapidement contraint plusieurs de ses partisans à se réinventer. C’est le cas du FNR, créé quelques semaines seulement après sa démission du navire PDG.