Insalubrité : les maires du Gabon affichent leur optimisme après leur assemblée générale

Les travaux de la 3ème assemblée générale ordinaire des maires du Gabon ont pris fin ce vendredi dans la capitale provinciale du Haut-Ogooué, Franceville, sur une note de satisfaction. « Le thème a suscité un grand intérêt pour l’ensemble des élus locaux cela grâce au concours des différents experts », a relevé la mairesse de Libreville, Christine Mba Ndutume, qui présidait les discussions devant les partenaires au développement et ceux de l’administration centrale.

Une vue des assises de Franceville

« La gestion des ordures ménagères et des encombrants : leur impact sur le plan socio-économique et environnemental », était le thème qui a réuni les maires du Gabon en assemblée générale à Franceville. « Ça ne sert à rien de faire du copier coller des modes de gestion des ordures ménagères en Europe. On gagnerait à mettre en place une stratégie qui pourrait être efficace si on tient compte de notre environnement, de nos habitudes », a suggéré un maire au cours des échanges.

Port-Gentil et Ndendé sont les villes choisis pour abriter la prochaine grande réunion de l’AMG conformément aux textes réglementaires. Pour clôturer les travaux, l’ensemble des maires du Gabon ont signé une déclaration sur la riposte au VIH sida, conformément à la déclaration de New York qui date du 9 juin 2021 en vue de vaincre cette maladie d’ici à 2030.