Inde : au moins 288 morts et 850 blessés dans un triple accident ferroviaire

Une catastrophe ferroviaire survenue vendredi dans l’est de l’Inde a fait au moins 288 morts et plus de 850 blessés, selon les autorités, et les opérations de sauvetage des personnes coincées sous les wagons étaient encore en cours samedi 3 juin, rapporte la presse locale. La collision s’est produite vendredi vers 19 heures locales (14 h 30 à Libreville) aux environs de la gare de Bahanaga, près de Balasore, dans l’État d’Odisha.

Elle a impliqué deux trains de passagers, le Bengaluru-Howrah Superfast Express, qui relie Bangalore à Howrah, le Coromandel Express, qui relie Calcutta et Chennai (ex-Madras), et un train de marchandises. Les trains Coromandel, Bengaluru-Howrah Express ont déraillé et heurté le train de marchandises. Le triple accident ferroviaire a entraîné une intervention immédiate des secours. Le bilan pourrait s’alourdir car des corps sont toujours en train d’être récupérés.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a exprimé sa tristesse sur Twitter, de même que la ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee. Le ministère des chemins de fer a annoncé le versement de 10 millions de roupies (plus de 73,8 millions FCFA) aux proches des personnes décédées. En 2013, un autre accident impliquant le Coromandel Express s’était produit dans le district de Jajpur, en Odisha, qui se trouve à environ 50 km du lieu de l’accident actuel.