Haïti : Des inondations dévastatrices font 42 morts et 11 disparus

Au moins 42 personnes sont mortes après les fortes pluies qui se sont abattues sur Haïti, provoquant des inondations et des glissements de terrain de grande ampleur au cours du week-end, ont annoncé les autorités, lundi. Selon l’agence gouvernementale de gestion des catastrophes, plus de 13 000 personnes ont perdu leur maison et 11 sont toujours portées disparues, après que des pluies torrentielles ont causé des dégâts dans tout le pays, y compris dans la capitale Port-au-Prince.

Les pluies torrentielles qui se sont abattues vendredi et se sont intensifiées au cours du week-end, ont forcé les habitants à quitter leurs maisons, en particulier dans les départements de l’Ouest, des Nippes, du Sud-Est, du Nord-Ouest et du Centre. Le Premier ministre Ariel Henry a déclaré qu’il travaillait avec des organisations locales et internationales « pour faire face à cette nouvelle crise ». « Mon gouvernement, de concert avec les institutions nationales et internationales, adopte des mesures urgentes pour répondre aux exigences du moment », a déclaré Henry.

Cette tragédie est la dernière d’une série de catastrophes affectant ce pays, aux prises avec la pauvreté, la faim, la violence des gangs et l’instabilité politique. L’État caribéen a également été frappé par plusieurs tremblements de terre qui ont dévasté ses villes. En janvier 2010, un séisme d’une magnitude de 7,0 a tué plus de 220 000 personnes et ravagé la ville de Port-au-Prince. En août 2021, Haïti a connu un autre séisme d’une magnitude de 7,2 qui a fait plus de 2 000 morts. Les autorités ont prévenu que les chutes de pluie se poursuivraient au cours des prochains jours.