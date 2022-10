Guerre russe en Ukraine : l’Ukraine va signer une demande d’adhésion accélérée à l’Otan

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé, vendredi, que son pays va demander formellement son adhésion accélérée à l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (Otan). L’annonce de Zelensky intervient quelques minutes après la cérémonie organisée au Kremlin où le président russe Vladimir Poutine a officialisé l’annexion de quatre territoires ukrainiens sous contrôle de Moscou et a appelé Kiev à déposer les armes.

Dans une vidéo diffusée sur Telegram, Zelensky a déclaré : « De facto, nous avons déjà fait notre chemin vers l’Otan (…) Nous avons déjà prouvé notre conformité aux normes de l’Alliance. Elles sont réelles pour l’Ukraine, réelles sur le champ de bataille et dans tous les aspects de notre interaction ». « Nous nous faisons confiance, nous nous aidons et nous nous protégeons mutuellement. Voilà ce qu’est une Alliance », a-t-il ajouté.

Et Zelensky d’insister : « Nous faisons un pas décisif en signant la candidature de l’Ukraine en vue d’une adhésion accélérée à l’Otan ». Concernant les pourparlers de paix avec la Russie, Zelensky a déclaré : « il n’y aura pas de pourparlers de paix avec la Russie tant que Vladimir Poutine est président ». « Le Donbass est ukrainien et le restera. C’est notre territoire et notre peuple, et nous ne les livrerons jamais aux occupants », a-t-il martelé.

Plus tôt dans la journée, le président russe, Vladimir Poutine, a officialisé l’annexion par la Russie des oblasts de Louhansk, de Donetsk, de Kherson et de Zaporijia, une mesure qui a provoqué une levée de boucliers de la part des pays occidentaux. Selon un communiqué de la diplomatie russe publié mercredi, environ 98 % des électeurs dans ces quatre régions ukrainiennes ont choisi de rejoindre la Russie, mais les résultats ont été fortement contestés et rejetés par l’Ukraine et ses alliés occidentaux qui les ont qualifiés de « simulacres », affirmant qu’ils ne seront pas reconnus.