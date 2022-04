Guerre russe en Ukraine : Joe Biden qualifie Vladimir Poutine de « criminel de guerre »

Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi qu’il pensait que le président russe Vladimir Poutine était un « criminel de guerre » alors que la guerre lancée par Moscou contre l’Ukraine est sur le point d’entrer dans sa quatrième semaine. « Je pense que c’est un criminel de guerre », a déclaré Biden à un journaliste lors d’un échange avec celui-ci.

Ses remarques sont intervenues un jour après que le Sénat américain a adopté une résolution visant à soutenir le lancement d’une enquête à l’encontre du président russe, pour des crimes de guerre. Des rapports provenant d’Ukraine ont indiqué à plusieurs reprises que les forces russes auraient pris pour cible des emplacements civils, notamment une maternité et un théâtre dans la ville de Marioupol, où des personnes cherchaient à s’abriter des bombardements.

Biden a également autorisé, mercredi, le déploiement de 800 millions de dollars d’aide supplémentaire à l’Ukraine pour renforcer ses capacités de défense face à la guerre en cours. Le nouveau programme d’aide comprend des systèmes antiaériens Stinger, des missiles antichars Javelin, des armes antiblindés légères, des systèmes antiblindés, des systèmes aériens tactiques sans pilote ainsi que des armes manuelles et des munitions.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a débuté le 24 février, a suscité une condamnation internationale et conduit à des sanctions financières contre Moscou, stimulant également l’exode d’un grand nombre d’entreprises mondiales, hors de Russie. Au moins 726 civils ont été tués et 1 174 autres ont été blessés en Ukraine depuis le début de la guerre. Plus de 3 millions de personnes ont fui vers les pays voisins, selon le dernier rapport de l’ONU.