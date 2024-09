Guerre des gangs à Port-Gentil : Des doigts sectionnés pour une somme de 9 000 FCFA

Une violente bagarre a éclaté à Port-Gentil en marge des violences survenus le 23 aout dernier, à cause d’un différend autour d’une dette de 9 000 FCFA entre deux membres des gangs « la 46 » et « Azaria ». Au cours de l’altercation, Martial Jeffrey K., membre de « la 46 », a perdu deux doigts après avoir été attaqué à la machette par son ami, Lélé. Cet incident s’inscrit dans une série de violences qui ont secoué la ville de Port-Gentil. Ce n’est que cette semaine que l’auteur des faits a été rattrapé par la police et jeté ce jeudi à son tour en prison.

Les deux jeunes hommes se sont affrontés à l’arme blanche. Martial Jeffrey, après avoir poignardé son adversaire avec un couteau, a perdu des doigts de sa main gauche lors de l’échange. Selon les déclarations de Martial, la victime, c’est lorsqu’il a tenté de récupérer son téléphone, réquisitionné par Lélé en guise de garantie pour la dette, que la situation a dégénéré. Les doigts sectionnés de la victime « J’ai été le premier à donner des coups de poing. Par la suite, il a sorti une machette et m’a coupé les doigts », a-t-il déclaré. D’après des témoins, l’origine du conflit est bien cette dette de 9 000 FCFA que Martial devait à Lélé. Ne pouvant rembourser, ce dernier avait pris le téléphone de son ami, déclenchant ainsi la bagarre. Blessé, Martial Jeffrey K. a cherché du réconfort auprès de son chef de gang, qui lui a remis 25 000 FCFA pour couvrir ses soins médicaux. Les autorités locales ont rapidement pris les choses en main. Les deux protagonistes, dans la vingtaine, ont été interpellés. Martial Jeffrey, après avoir été soigné dans un hôpital local, a été placé en détention préventive pour coups et blessures volontaires. Quant à Lélé, il est actuellement en prison. La gendarmerie nationale, par l’intermédiaire de la brigade générale de recherche (DGR) de Port-Gentil, poursuit ses investigations pour éclaircir les circonstances exactes de cette affaire, qui semble être à l’origine des récentes violences ayant secoué la capitale économique.