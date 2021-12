Gambie : Le président sortant Adama Barrow réélu, l’opposition conteste

Le président sortant de la Gambie, Adama Barrow, a remporté une victoire écrasante dans sa course à un second mandat, a annoncé, dimanche, la Commission électorale indépendante (CEI) du pays. Le président de la commission, Alieu Momarr Njai, a déclaré que Barrow était le président élu du pays. Barrow a obtenu un total de 457 519 voix, tandis que son plus proche rival, Ousainou Darboe du PDU, a obtenu 238 253 voix. Les autres candidats en lice étaient Ebrima Abdoulie Jammeh du Parti pour l’unité nationale, l’indépendant Essa Mbye Faal, Halifa Sallah de l’Organisation démocratique populaire pour l’indépendance et le socialisme (PDOIS) et Mamma Kandeh du Congrès démocratique gambien.

Cependant, trois partis d’opposition et un candidat indépendant ont annoncé qu’ils rejetaient les résultats. Il s’agit du Parti démocratique unifié (PDU), du Congrès démocratique de Gambie, du Parti de l’unité nationale et du candidat indépendant Essa M. Faal. « Un certain nombre de faits ont été soulevés par nos observateurs et représentants dans les centres et bureaux de vote et au siège de la CEI. En conséquence, les représentants des candidats précités au siège de la CEI ont refusé d’avaliser certains des résultats qui ont été annoncés par les médias publics », ont déclaré les partis dans un communiqué.

Entre-temps, le parti du président a déjà commencé à célébrer la victoire à Banjul, la capitale du pays, où le président Barrow devrait s’adresser à ses partisans. Barrow est arrivé au pouvoir en 2016, avec le soutien de 7 partis politiques, après avoir défait par la voie des urnes le dirigeant de longue date Yahya Jammeh. Il s’est ensuite brouillé avec le Parti démocratique unifié (PDU) et a formé son Parti national du peuple, sous la bannière duquel il s’est présenté à l’élection.