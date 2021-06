Etats-Unis : le pays commémore la fin de l’esclavage des noirs institué durant 246 ans

Les États-Unis ont célébré samedi Juneteenth, la journée qui commémore chaque 19 juin la fin de l’esclavage, devenue cette année un jour férié au niveau fédéral. Cette édition 2021 avait une résonance particulière, un an après la mort de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis. Son meurtre a déclenché, aux États-Unis et bien au-delà, un mouvement de fond contre le racisme et les brutalités policières envers les Afro-Américains.

La mobilisation a contribué, entre autres, à renforcer considérablement la visibilité de « Juneteenth », dont beaucoup d’Américains, y compris afro-américains, ignoraient l’existence il y a encore deux ans. Contraction des mots « juin » et « 19 » en anglais, cette date marque le jour où les derniers esclaves d’une île du Texas ont appris, le 19 juin 1865, qu’ils étaient libres. « Juneteenth » est resté comme la date marquante de l’émancipation des Afro-Américains.

Occasion festive depuis 1866, « Juneteenth » l’est encore davantage cette année car c’est aussi le premier évènement national célébré sans restrictions sanitaires. C’est ce 17 juin que le président américain Joe Biden a promulgué une loi faisant du 19 juin un jour férié national, 156 ans après l’abolition de l’esclavage dans le pays qui s’est étendu de 1619 à 1865 soit 246 ans.